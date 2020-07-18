На набережной Волги в Твери заложен камень на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву

18 июля на набережной Степана Разина, 16 в Твери, где заканчивается улица Андрея Дементьева, установлен закладной камень. В будущем на этом месте появится памятник нашему земляку, Почетному гражданину города Твери и Тверской области, Лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею Дементьеву. На закладке камня присутствовали жители города, известные российские деятели культуры. Гостями церемонии стали супруга Андрея Дементьева Анна Пугач-Дементьева, российские артисты Александр Розенбаум, Марк Тишман, Ангелина Вовк, Яна Чурикова.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, память об Андрее Дементьеве, его творчестве – это память о целой эпохе.

«Уверен, что монумент поэту в центре Твери станет не только знаковым местом, но и популярным туристическим объектом», – считает Игорь Руденя.

Андрей Дементьев родился и прожил 39 лет в Твери. Место для открытия монумента было выбрано неслучайно. На памятнике будут написаны строчки поэта, посвященные родному краю:

«… Здесь влюбился я в Волгу навеки,

И отсюда мой начался род,

Где стихи, словно добрые вехи,

Помечали дорогу в восход».

«Андрей Дмитриевич был истинным гражданином своей страны и любил Тверь. Когда мы сюда приезжали, всегда приходили на это место, как он называл его – стрелка, это самое красивое место в городе», - поделилась супруга поэта Анна Пугач-Дементьева.

Со знаменательным событием жителей Твери поздравила известная российская ведущая Ангелина Вовк.

«Для меня Андрей Дмитриевич Дементьев - самый дорогой и самый любимый поэт. И пусть на этом месте всегда будет много людей, которые будут читать стихи Андрея Дементьева», - отметила Ангелина Вовк.

«Это очень радостное и правильное событие для Твери и России, - сказал Александр Розенбаум. - Тверская земля славна с древности. И Андрей Дементьев добавил большой слой, личный камень в это огромное общественное звучание Твери. Андрей был замечательным человеком, прекрасным поэтом, настоящим русским человеком большой души и огромного таланта».

Автор проекта памятника Андрею Дементьеву, который будет установлен на берегу Волги – Народный художник Российской Федерации, скульптор А.Н. Ковальчук, автор памятника святому благоверному князю Михаилу Тверскому в центре Твери.

18 июля проходит целый ряд событий, приуроченных к дню рождения Андрея Дементьева, который отмечался 16 июля, и к дню рождения Дома поэзии, основанного по инициативе поэта 20 июля.

Сегодня в Доме поэзии Андрея Дементьева в формате онлайн подвели итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», традиция проведения которого заложена Андреем Дмитриевичем. В этом году в конкурсе приняли участие авторы из 50 регионов. Победителями и лауреатами стали представители Тверской области, Санкт-Петербурга, республики Дагестан, Воронежа, Липецкой, Архангельской, Белгородской областей, Забайкальского края, Донецкой Народной Республики.

В 17:00 на площади Славы в Твери начнется Дементьев Фест. Концерт «Мир держится на добрых людях» будет посвящен медицинским работникам региона. Участниками Дементьев Фест станут известные российские артисты театра, эстрады и кино, в том числе Александр Розенбаум, Марк Тишман, Зара, Яна Чурикова, группа «Кватро», Хор Сретенского монастыря. Планируется, что концерт продлится более четырех часов.

Дементьев Фест будет организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и станет первым массовым мероприятием, которое пройдет в регионе с момента снятия ограничений.

Вход на концерт организован по пригласительным билетам, которые будут переданы медицинским работникам и волонтерам, оказывавшим помощь пожилым людям и работавшим в инфекционных госпиталях.

Жители Тверской области смогут посмотреть концерт в сети интернет и на телеканалах. Прямая трансляция начнется в 17:00 на радио «Книга» в Твери (104,3 FM), а также на сайте «Вести-Тверь» и по ссылке https://youtu.be/VUmAw0dVgOI.

Кроме того, телеканал «Россия 24» Тверь планирует показ концерта в записи.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.

Имя Андрея Дементьева занесено в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В честь знаменитого земляка названа улица в центре города, на которой расположен единственный в России Дом поэзии, который был создан Андреем Дементьевым и носит его имя.

В Доме поэзии проходят выставки известных российских художников и писателей, на его территории расположен памятник поэтам-шестидесятникам скульптора Зураба Церетели.

В регионе также учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов. Общий размер премиального фонда – 1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области