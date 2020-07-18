В Твери назвали победителей и лауреатов IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок»

18 июля в Доме поэзии Андрея Дементьева в формате онлайн подвели итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». В этом году в нем приняли участие авторы из 50 регионов. В финал вышли стихотворцы из Мурманской, Архангельской, Липецкой, Тверской областей, Забайкальского края, Воронежа, Санкт-Петербурга, а также Донецкой Народной Республики.

Губернатор Игорь Руденя считает – конкурс «Зеленый листок» служит мастерской для творческого поиска и профессионального роста талантливых мастеров слова. В регионе также учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов. Ее размер в номинации «Молодой поэт» - 300 тыс. рублей, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» - 700 тыс. рублей.

В этом году победителями конкурса «Зеленый листок» стали 10 авторов. 1 место присуждено Екатерине Пешковой из Забайкальского края, Чита. 2 место - Надежде Келаревой из г. Северодвинск, Архангельская область. 3 место занял Павел Пономарёв из г Лебедянь, Липецкая область.

Лауреатами конкурса стали сразу двое представителей Верхневолжья - Светлана Леонова из Твери и Надежда Салихова из поселка Озерный Тверской области. Также в числе лауреатов - Лилия Потийко, г. Макеевка, ДНР; Варвара Заборцева, с. Пинега, Архангельская область; Яна Цыганкова и Оксана Лесовик, г. Воронеж; Виктория Касьянова, г. Санкт-Петербург.

Кроме того, специальными призами отмечены Фаина Ташманова из Старого Оскола Белгородской области, Айшат Останбекова из Махачкалы, р. Дагестан, Светлана Писаренко из Твери, Иван Щитов из Санкт-Петербурга.

Для молодых поэтов подготовлены награды и специальные призы – бронзовые статуэтки «Зеленый листок» работы Народного художника России, скульптора Андрея Ковальчука. Победители также получают право на публикацию в поэтическом сборнике «Зеленый листок».

Членами жюри IV конкурса стали председатель редакционного совета «Литературной газеты», известный писатель Юрий Поляков; доцент Литературного института, поэт Геннадий Красников; критик, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский; ректор Литературного института, писатель, публицист Алексей Варламов; Российский государственный деятель, поэт, автор популярных песен Джахан Поллыева и другие.

Традиция проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» заложена Лауреатом Государственной премии СССР, почётным гражданином Твери и Тверской области, поэтом Андреем Дементьевым.

20 июля 2013 года по инициативе нашего знаменитого земляка в Твери был открыт первый в России Дом поэзии, которому присвоено имя Андрея Дементьева.

18 июля проходит целый ряд мероприятий, приуроченных к дню рождения Андрея Дементьева, который отмечался 16 июля, и дню рождения Дома поэзии.

Одно из них – закладка камня на набережной Степана Разина, 16, где заканчивается улица Андрея Дементьева. Он обозначит место, где в будущем появится памятник поэту.

Решение о том, что памятник выдающемуся земляку будет располагаться на берегу Волги в месте, где пересекаются набережная Степана Разина и улица Андрея Дементьева, было принято депутатами Тверской городской Думы 17 июля 2020 года.

Автор проекта – Народный художник Российской Федерации, скульптор А.Н. Ковальчук, который является автором памятника святому благоверному князю Михаилу Тверскому, установленному в Твери в 2008 году.

Кульминацией праздничного дня станет Дементьев Фест «Мир держится на добрых людях» на площади Славы в Твери. Это первое в Верхневолжье массовое мероприятие на открытом воздухе после снятия ограничений, и концерт будет посвящен медицинским работникам региона.

Участниками Дементьев Фест станут известные российские артисты театра, эстрады и кино, в том числе Александр Розенбаум, Марк Тишман, Зара, Яна Чурикова, группа «Кватро», Хор Сретенского монастыря. Планируется, что концерт продлится более четырех часов.

Вход на концерт будет организован по пригласительным билетам, которые будут переданы медицинским работникам и волонтерам, оказывавшим помощь пожилым людям и работавшим в инфекционных госпиталях.

Жители Тверской области смогут посмотреть концерт в сети интернет и на телеканалах. Прямая трансляция начнется в 17:00 на радио «Книга» в Твери (104,3 FM), а также на сайте «Вести-Тверь» и по ссылке https://youtu.be/VUmAw0dVgOI.

Кроме того, телеканал «Россия 24» Тверь планирует показ концерта в записи.

Пресс-служба Правительства Тверской области