Игорь Руденя поздравил жителей ЗАТО Озерный, Краснохолмского муниципального округа и Кесовогорского района с праздниками муниципалитетов

18 июля дни муниципальных образований отмечают ЗАТО Озерный, Краснохолмский муниципальный округ и Кесовогорский район Тверской области. Жителей и руководство территорий поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Юбилейная дата – у ЗАТО Озерный, где сегодня также отмечается День дивизии.

«60 лет назад была основана прославленная 7-я гвардейская ракетная Режицкая краснознаменная ракетная дивизия, для которой Озерный стал родным домом. Пусть традиции патриотизма и ответственной службы Отечеству наполняют вас энергией для продолжения системной работы по развитию муниципалитета, повышению качества жизни граждан», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия в честь юбилея ЗАТО проходят в онлайн-формате. В рамках флешмоба «Любимый город» жителям предложено разместить в социальных сетях архивные и современные фотографии дивизии, озерчан, событий. Для детей организована акция «Я люблю свой город» – ребята могут размещать рисунки в соцсетях. В режиме онлайн также проходят конкурсы, мастер-классы, другие познавательные и образовательные мероприятия.

Праздничные мероприятия в онлайн-формате и с очным участием жителей подготовлены также в Краснохолмском муниципальном округе и Кесовогорском районе. В частности, в Доме народного творчества в Красном Холме состоится церемония вручения наград жителям, внесшим вклад в развитие территории, в Кесовой Горе пройдет межмуниципальный турнир по мини-футболу, конкурс «Ловись, рыбка, большая и маленькая», возложение цветов к Обелиску Победы и другие.

Поздравляя жителей Краснохолмского муниципального округа, Губернатор подчеркнул, что краснохолмская земля на протяжении веков является одним из духовных центров тверского края. Сейчас, по мнению Игоря Рудени, важно укреплять экономический потенциал муниципалитета, улучшать социальный климат, формировать современную инфраструктуру для роста качества жизни населения.

В поздравлении с Днем Кесовогорского района Игорь Руденя отметил талант и трудолюбие жителей муниципалитета, который в последние годы стать одним из наиболее активно развивающихся в Тверской области. В районе реализуются проекты по развитию инфраструктуры и социальной сферы, малого и среднего бизнеса, улучшается рекреационный потенциал.

Пресс-служба Правительства Тверской области