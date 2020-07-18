В 2020 году работы по восстановлению воинских захоронений проводятся в 28 муниципальных образованиях Тверской области

В 2020 году при поддержке Правительства Тверской области в 28 муниципальных образованиях проводятся работы по восстановлению воинских захоронений. Вопрос об этом был рассмотрен 17 июля на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

На данный момент восстановительные работы уже завершены в 22 муниципальных образованиях. Планируется, что мероприятия по этому направлению на остальных территориях будут полностью выполнены к 20 августа.

Также в Тверской области продолжается высокоточное 3D-сканирование памятников и построение их трехмерной модели для дальнейших ремонтно-восстановительных работ в соответствии с историческим обликом. В настоящее время проведена съемка 130 воинских захоронениях в Твери и 13 муниципальных образованиях Тверской области. Работы продолжатся до конца октября.

«Мы привлекли технологию по 3D-моделированию, оцифровываются уже имеющиеся памятники, которые сегодня пришли в ветхое состояние. В рамках второго этапа начнётся восстановление памятников с использованием современных материалов», – отметил Игорь Руденя.

Средства на выполнение в текущем году мероприятий по восстановлению воинских захоронений и 3D-сканированию памятников в объеме 40,9 млн рублей предусмотрены государственной программой Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области