Стартовал прием работ на всероссийский конкурс по сельской тематике «Моя земля – Россия 2020»

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
1 июля 2020 года стартовал ежегодный творческий конкурс для средств массовой информации, журналистов и блогеров «Моя земля – Россия» под эгидой Минсельхоза России. К участию приглашаются авторы работ, посвященных развитию сельских территорий.
В 2020 году представлены следующие номинации:
Органическое сельское хозяйство (производство экологической и органической продукции в России);
Молодежные предпринимательские проекты;
Гражданские инициативы молодежи;
Молодой журналист;
Современные технологии в повседневной жизни сельского жителя («цифровая деревня», «цифровое село», «умное село», другие);
Уникальные сельские территории (агротуризм/сельский туризм);
Сохранение культурно-исторического и природного потенциала сельских территорий (преемственность, культурное наследие, семейные традиции и другое);
Блог о сельской жизни: сельские будни, актуальные проблемы села, популяризация сельского образа жизни);
Региональные бренды сельских территорий, в т.ч. специализирующихся на сельском туризме;
Развитие сельских территорий (решение инфраструктурных, социальных вопросов, комфортная сельская среда);
Фермерство и кооперация (истории успеха, опыт и практика развития фермерства и кооперации при поддержке государства).
Работы на конкурс могут представить редакции СМИ и высших аграрных учебных заведений; журналисты и представители новых медиа: блогеры, владельцы пабликов в социальных сетях и YouTube-каналов. Также третий год подряд на конкурс приглашаются фотохудожники со своими зарисовками на тему сельской жизни. Лучшие фотографии станут участниками масштабной выставки.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на 22-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020» в октябре.
Прием конкурсных работ до 11 сентября 2020 года. Регистрация открыта на http://konkurs.agromedia.ru/User/Reg/. Документы на участие и проекты можно направлять по электронной почте agrosmi2020@yandex.ru.
Консультации по вопросам участия – по номеру 8-800-775-00-84 (звонок по России бесплатно).
Конкурс информационно-просветительских проектов, направленных на популяризацию российского села и привлечение внимания к его актуальным проблемам, проводится с 2014 года. За эти годы в нём приняли участие более 15 тысяч информационных проектов из всех регионов нашей страны, сотни из них были удостоены денежных премий.
Пресс-служба Правительства Тверской области