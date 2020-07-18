Стартовал прием работ на всероссийский конкурс по сельской тематике «Моя земля – Россия 2020»

1 июля 2020 года стартовал ежегодный творческий конкурс для средств массовой информации, журналистов и блогеров «Моя земля – Россия» под эгидой Минсельхоза России. К участию приглашаются авторы работ, посвященных развитию сельских территорий.

В 2020 году представлены следующие номинации:

Органическое сельское хозяйство (производство экологической и органической продукции в России);

Молодежные предпринимательские проекты;

Гражданские инициативы молодежи;

Молодой журналист;

Современные технологии в повседневной жизни сельского жителя («цифровая деревня», «цифровое село», «умное село», другие);

Уникальные сельские территории (агротуризм/сельский туризм);

Сохранение культурно-исторического и природного потенциала сельских территорий (преемственность, культурное наследие, семейные традиции и другое);

Блог о сельской жизни: сельские будни, актуальные проблемы села, популяризация сельского образа жизни);

Региональные бренды сельских территорий, в т.ч. специализирующихся на сельском туризме;

Развитие сельских территорий (решение инфраструктурных, социальных вопросов, комфортная сельская среда);

Фермерство и кооперация (истории успеха, опыт и практика развития фермерства и кооперации при поддержке государства).

Работы на конкурс могут представить редакции СМИ и высших аграрных учебных заведений; журналисты и представители новых медиа: блогеры, владельцы пабликов в социальных сетях и YouTube-каналов. Также третий год подряд на конкурс приглашаются фотохудожники со своими зарисовками на тему сельской жизни. Лучшие фотографии станут участниками масштабной выставки.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на 22-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020» в октябре.

Прием конкурсных работ до 11 сентября 2020 года. Регистрация открыта на http://konkurs.agromedia.ru/User/Reg/. Документы на участие и проекты можно направлять по электронной почте agrosmi2020@yandex.ru.

Консультации по вопросам участия – по номеру 8-800-775-00-84 (звонок по России бесплатно).

Конкурс информационно-просветительских проектов, направленных на популяризацию российского села и привлечение внимания к его актуальным проблемам, проводится с 2014 года. За эти годы в нём приняли участие более 15 тысяч информационных проектов из всех регионов нашей страны, сотни из них были удостоены денежных премий.

Пресс-служба Правительства Тверской области