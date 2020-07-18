В Тверской области разрабатывается новая модель пассажирских перевозок в Ржевском, Старицком и других районах Верхневолжья

В Твери и Калининском районе по итогам первых шести месяцев 2020 года на 30% снизилось число дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Вопрос рассмотрен 17 июля на совещании по развитию новой модели пассажирских перевозок в Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Игорь Руденя считает – под брендом «Транспорт Верхневолжья» необходимо обеспечить на всей территории Тверской области высокие стандарты обслуживания пассажиров, обновить подвижной состав. За счёт развития муниципальных и межмуниципальных перевозок планируется сформировать современную, удобную и безопасную транспортную систему региона.

Благодаря усиленному контролю за соблюдением водителями дисциплины, мер безопасности с начала года на 49% (по сравнению с первым полугодием 2019-го) уменьшилось число пассажиров, пострадавших в ДТП с участием общественного транспорта.

В автобусах «Транспорт Верхневолжья» установлены блоки управления двигателя с ограничением максимальной скорости 70 км/ч, что исключает возможность резкого ускорения. Принимаются дополнительные меры для повышения уровня безопасности: устанавливаются дополнительные поручни, внедрен «народный» контроль.

На совещании рассмотрена доработанная модель внедрения новой системы общественного транспорта в муниципальных образованиях Тверской области, в том числе на территориях Ржевской и Старицкой агломераций. В этих муниципалитетах проанализирован пассажиропоток и существующая маршрутная сеть, внесены предложения по оптимизации маршрутов, структуре автобусного парка, представлены экономические показатели.

Кроме того, на совещании рассмотрена концепция развития трамвайного сообщения в Твери с учётом комплексной застройки областного центра, пассажиропотока и ключевых финансово-экономических показателей проекта.

В частности, речь шла о развитии маршрута №5 – от тверского автовокзала до остановки «ДСК» в Заволжье. Его общая протяженность составит около 28 км.

Новая транспортная модель начала действовать в Тверской области 3 февраля 2020 года. В тверской агломерации действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 единиц подвижного состава – новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля.

Во всех автобусах в Твери и Калининском районе действует как наличная, так и безналичная оплата проезда – наиболее популярная среди пассажиров. Оплатить проезд можно с помощью транспортной карты «Волга» или банковской картой МИР, Visa или MasterCard (стоимость одной поездки по городу составит 25 рублей). Также пассажиры могут оплатить проезд с помощью социальной карты жителя Тверской области или с помощью приложения «Волга» и QR-кода.

Платежной дисциплине на совещании было уделено особое внимание. Совместную работу в этом направлении планируют проводить областное Министерство транспорта и правоохранители.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции на транспорте ежедневно все автобусы проходят дезинфекцию. Ведется строгий контроль за состоянием здоровья водителей автобусов. Все они обеспечены обеззараживающим средством для рук, средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.

В сложившейся эпидемиологической ситуации гражданам рекомендовано оплачивать проезд с помощью безналичной оплаты.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» - https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга».

Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области