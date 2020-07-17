В Тверской области 9 арендодателей торговых центров получат поддержку для возмещения недополученных из-за коронавируса доходов

Более 21,5 млн рублей из бюджета Тверской области выделяется на компенсацию убытков арендодателям крупных торговых центров, снизившим для предпринимателей стоимость аренды во 2 квартале 2020 года в период ограничений, связанных с профилактикой коронавируса. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 17 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя считает – эта мера обеспечит поддержку предпринимателей сферы торговли и услуг в сложившихся из-за пандемии коронавируса экономических условиях, позволит сохранить налоговые поступления в бюджет.

Финансовая помощь составит 25% от налога на имущество организаций, уплаченного арендодателями за 2019 год. Поддержку смогут получить владельцы торговых центров площадью более 1000 кв. м, являющиеся плательщиками налога на имущество. Всего это 9 арендодателей Тверской области, которые в непростых экономических условиях ввели преференции для арендаторов.

На региональном уровне в связи с пандемией коронавируса решением Губернатора Игоря Рудени реализовано несколько пакетов по поддержке предприятий и предпринимателей Верхневолжья. Объём государственной поддержки экономики в этот период превысил 3,6 млрд рублей.

Общий пакет включает 30 федеральных и региональных мер господдержки. В их числе – прямая безвозмездная финансовая помощь государства на первоочередные нужды в размере одного МРОТ (12 130 рублей) – на одного сотрудника, кредиты по ставке 0% на зарплату работникам и по ставке 2% на поддержку занятости. Кроме того, это льготные займы на пополнение оборотных средств и выпуск продукции, отсрочка арендных платежей, увеличение субсидирования в туризме, сельском и лесном хозяйстве, налоговые преференции.

Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области