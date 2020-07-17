Дороги к инвестиционным объектам в Старице и Андреаполе отремонтируют в Тверской области

В Тверской области отремонтируют дороги, ведущие к инвестиционным площадкам в Старице и Андреаполе. Решение о финансировании работ принято на заседании Бюджетной комиссии, которое 17 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя неоднократно подчеркивал значимость ремонта дорог, ведущих к объектам экономики. Это дает возможности создания новых точек экономического роста и рабочих мест для жителей.

Улица Привокзальная в Старице ведет к производственной площадке ООО Компания «Продвижение», производящей молочные продукты. Будет отремонтировано порядка 1 км этого направления. Областная поддержка составит более 20,5 млн рублей.

Свыше 11,4 млн рублей областных средств направят на второй этап ремонтных работ на улице Торопецкая в Андреаполе протяженностью более 1 км. Она ведет к деревообрабатывающему предприятию ООО «Новая транспортная система».

Оба объекта дополнительно включены в программу ремонта дорог местного значения на 2020 год. Их ввод запланирован в текущем году.

В 2020-м предусмотрена поддержка муниципалитетов сразу по нескольким направлениям. Это приведение в порядок дорог Твери по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», дорожные работы и ремонт дворов в муниципалитетах, ремонт улиц в городах воинской славы, мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах.

С учетом дополнительных объектов в 2020 году в Тверской области планируется отремонтировать более 500 км дорог регионального и местного значения. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области приведут в порядок 153,6 км автодорог регионального значения. В столице Верхневолжья отремонтируют более 61,5 км улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

Общий объём регионального дорожного фонда на 2020 год составляет 11,3 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области