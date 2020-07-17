В Твери заложат камень на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву

18 июля в 15:00 на набережной Степана Разина 16, где заканчивается улица Андрея Дементьева, будет установлен закладной камень. Он обозначит место, где в будущем появится памятник нашему земляку, Почетному гражданину города Твери и Тверской области, Лауреату Государственной премии СССР, поэту, Андрею Дементьеву.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, память об Андрее Дементьеве, его творчестве – это память о целой эпохе.

«Уверен, что монумент поэту в центре Твери станет не только знаковым местом, но и популярным туристическим объектом», – считает Игорь Руденя.

Решение о том, что памятник выдающемуся земляку будет располагаться на берегу Волги в месте, где пересекаются набережная Степана Разина и улица Андрея Дементьева, было принято депутатами Тверской городской Думы 17 июля 2020 года.

Место для установки монумента было выбрано неслучайно. Андрей Дементьев родился и прожил 39 лет в Твери. На памятнике будут написаны строчки поэта, посвященные родному краю:

«… Здесь влюбился я в Волгу навеки,

И отсюда мой начался род,

Где стихи, словно добрые вехи,

Помечали дорогу в восход».

Автор проекта – Народный художник Российской Федерации, скульптор А.Н. Ковальчук, который является автором памятника святому благоверному князю Михаилу Тверскому, установленному в Твери в 2008 году.

18 июля также в «Доме поэзии Андрея Дементьева», который отпразднует в этот день свой очередной день рождения, в формате онлайн будут подведены итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», традиция проведения которого заложена Андреем Дементьевым. В этом году в конкурсе приняли участие авторы из 50 регионов. В финал вышли стихотворцы из Мурманской, Архангельской, Липецкой, Тверской областей, Забайкальского края, Воронежа, Санкт-Петербурга, а также Донецкой Народной Республики.

Кульминацией праздничного дня станет Дементьев Фест «Мир держится на добрых людях» на площади Славы в Твери. Это первое в Верхневолжье массовое мероприятие на открытом воздухе после снятия ограничений, и концерт будет посвящен медицинским работникам региона.

Участниками Дементьев Фест станут известные российские артисты театра, эстрады и кино, в том числе Александр Розенбаум, Марк Тишман, Зара, Яна Чурикова, группа «Кватро», Хор Сретенского монастыря. Планируется, что концерт продлится более четырех часов.

Вход на концерт будет организован по пригласительным билетам, которые будут переданы медицинским работникам и волонтерам, оказывавшим помощь пожилым людям и работавшим в инфекционных госпиталях.

Жители Тверской области смогут посмотреть концерт в сети интернет и на телеканалах. Прямая трансляция начнется в 17:00 на радио «Книга» в Твери (104,3 FM), а также на сайте «Вести-Тверь» и по ссылке https://youtu.be/VUmAw0dVgOI. Кроме того, телеканал «Россия 24» Тверь планирует показ концерта в записи.

Пресс-служба Правительства Тверской области