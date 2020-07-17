Лесной фонд Тверской области увеличат на 12,6 тысячи гектаров

В Тверской области продолжается работа по расширению регионального лесного фонда – он будет увеличен еще на 12,6 тыс. га. Решение принято 17 июля на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям под руководством Губернатора Игоря Рудени.

На недавнем совещании о развитии лесопромышленного комплекса Верхневолжья Игорь Руденя поставил задачи по расширению поддержки ЛПК. Важные направления работы – уменьшение количества бесхозных участков, сохранение и восстановление лесов. Тверская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по объемам воспроизводства лесов. В 2019 году искусственное лесовосстановление проведено на площади 9,3 тыс. га.

Решением Межведомственной комиссии в лесной фонд будет переведено свыше 12 тыс. га в Спировском районе Тверской области и более 630 га в Рамешковском районе. Это участки из категории земель сельхозназначения и земель запаса. Все они покрыты лесом и непригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности. Перевод участков в лесной фонд направлен на повышение контроля за ресурсами, предотвращение незаконных рубок леса.

В прошлом году в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га земель в Тверской области, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га.

На заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям также приняты решения по установлению охранных зон для газопроводов общей протяженностью 157 км в Конаково, Калининском и Лихославльском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области