Фольклорная смена «Храни традиции» откроется в Тверской области на базе лагеря «Чайка» под Вышним Волочком

С 24 по 28 июля 2020 года представители детских фольклорных коллективов Тверской области станут участниками специализированной смены «Храни традиции». Она организована на базе оздоровительного лагеря «Чайка» Вышневолоцкого городского округа.

Фольклорная смена проводится в целях развития и популяризации традиций Тверского края, выявления талантливых исполнителей, оказания методической помощи руководителям фольклорных коллективов региона, обмена опытом в сфере традиционной народной культуры.

В лагерь приедут коллективы из четырех муниципалитетов Тверской области: Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Лихославльского района и Твери.

В программе смены – проведение занятий по секциям: «Русские народные инструменты», «Традиционные ремесла», «Русская традиционная пляска», «Вокальная работа в фольклорном ансамбле».

Смена организована Тверским областным Домом народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области