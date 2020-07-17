Фольклорная смена «Храни традиции» откроется в Тверской области на базе лагеря «Чайка» под Вышним Волочком

posted by Максим Малахов on пт, 07/17/2020 - 20:18

 

 

         С 24 по 28 июля 2020 года представители детских фольклорных коллективов Тверской области станут участниками специализированной смены «Храни традиции». Она организована на базе оздоровительного лагеря «Чайка» Вышневолоцкого городского округа.

         Фольклорная смена проводится в целях развития и популяризации традиций Тверского края, выявления талантливых исполнителей, оказания методической помощи руководителям фольклорных коллективов региона, обмена опытом в сфере традиционной народной культуры.

         В лагерь приедут коллективы из четырех муниципалитетов Тверской области: Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Лихославльского района и Твери.

         В программе смены – проведение занятий по секциям: «Русские народные инструменты», «Традиционные ремесла», «Русская традиционная пляска», «Вокальная работа в фольклорном ансамбле».

         Смена организована Тверским областным Домом народного творчества.

         Пресс-служба Правительства Тверской области