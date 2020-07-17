В Тверской области поэтапно возобновляется оказание плановой медицинской помощи

Поэтапное возобновление плановой медицинской помощи в Верхневолжье обсуждалось на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 17 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Правительство РФ подписало распоряжение о возобновлении плановой диспансеризации и вакцинации. Это важно для мобилизации нашей системы здравоохранения в части профилактики заболеваний, снижения смертности», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил – в тверском регионе работает 99,7% экономики. При соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности разрешено проведение массовых мероприятий, с 1 августа откроются кинотеатры и театры.

«Когда мы говорим о снятии ограничений, важно помнить о сохранении профилактических рекомендаций. Быть готовыми к любому развитию событий, сохранять настороженность», – подчеркнул Игорь Руденя.

- Верхневолжье вышло на устойчивую динамику снижения числа заболевших COVID-2019. По сравнению с пиком, пришедшимся на начало июня, заболеваемость сократилась в три раза.

- Сейчас госпитальный инфекционный фонд в Тверской области заполнен чуть больше, чем на 32%. Это даёт возможность возобновить плановую медицинскую помощь.

- Предусмотрено поэтапное возобновление с анализом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном муниципальном образовании. При этом сохраняются усиленные профилактические меры. В том числе для медиков разработан алгоритм действий при оказании плановой помощи в стационарных условиях.

- С 16 июня вновь начались выезды мобильных бригад детской областной клинической больницы для оказания специализированной помощи детям в районах. Уже осмотрено 846 детей. В июле также возобновлено санаторно-курортное лечение детей – всего в летний период планируется провести оздоровление 1088 ребят.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выписано 69 заболевших, всего 3689 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 130833, в том числе за последние сутки их проведено 1194.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4211 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 411 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 111 человек с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области