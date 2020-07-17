В Тверской области поэтапно возобновляется оказание плановой медицинской помощи

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Поэтапное возобновление плановой медицинской помощи в Верхневолжье обсуждалось на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 17 июля провел Губернатор Игорь Руденя.
«Правительство РФ подписало распоряжение о возобновлении плановой диспансеризации и вакцинации. Это важно для мобилизации нашей системы здравоохранения в части профилактики заболеваний, снижения смертности», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор отметил – в тверском регионе работает 99,7% экономики. При соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности разрешено проведение массовых мероприятий, с 1 августа откроются кинотеатры и театры.
«Когда мы говорим о снятии ограничений, важно помнить о сохранении профилактических рекомендаций. Быть готовыми к любому развитию событий, сохранять настороженность», – подчеркнул Игорь Руденя.
- Верхневолжье вышло на устойчивую динамику снижения числа заболевших COVID-2019. По сравнению с пиком, пришедшимся на начало июня, заболеваемость сократилась в три раза.
- Сейчас госпитальный инфекционный фонд в Тверской области заполнен чуть больше, чем на 32%. Это даёт возможность возобновить плановую медицинскую помощь.
- Предусмотрено поэтапное возобновление с анализом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном муниципальном образовании. При этом сохраняются усиленные профилактические меры. В том числе для медиков разработан алгоритм действий при оказании плановой помощи в стационарных условиях.
- С 16 июня вновь начались выезды мобильных бригад детской областной клинической больницы для оказания специализированной помощи детям в районах. Уже осмотрено 846 детей. В июле также возобновлено санаторно-курортное лечение детей – всего в летний период планируется провести оздоровление 1088 ребят.
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выписано 69 заболевших, всего 3689 заразившихся излечились от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 130833, в том числе за последние сутки их проведено 1194.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4211 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 411 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 111 человек с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области