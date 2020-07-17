Для жителей Твери в городском саду и Парке Победы проведут бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, детской йоге и другим дисциплинам

C 1 августа по 13 сентября 2020 года в Верхневолжье реализуется социально-оздоровительный проект «Тверь – столица здоровья». В областной столице запланировано проведение 175 бесплатных оздоровительных занятий по общефизической подготовке, тибетской гимнастике, скандинавской ходьбе и детской йоге.

Ежедневные мероприятия запланированы в Парке Победы с 10:00 до 11:30 возле детской площадки, в городском саду – с 18:00 до 19:30 на лужайке справа от центрального входа.

Всех участников просят не забывать о мерах профилактики коронавирусной инфекции: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасную дистанцию.

Подробное расписание занятий доступно в группе Вконтакте https://vk.com/akademia_zdorovya. Информация о проекте также представлена на сайтах азтверь.рф и podarizdorovie.ru.

Проект реализует Тверской объединенный региональный союз специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья» при поддержке Министерства социальной защиты населения Тверской области.

В 2020 году «Академия здоровья» вошла в число победителей второго конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Подари здоровье». Запланировано более 1200 групповых занятий для детей, пенсионеров и других категорий граждан, нуждающихся в особом внимании, свыше 300 индивидуальных приемов, а также образовательные лекции о здоровом образе жизни.

Пресс-служба Правительства Тверской области