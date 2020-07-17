Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 июля 2020 г. Более 3650 человек излечились от коронавирусной инфекции в Тверской области

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выписано 69 заболевших, всего 3689 заразившихся излечились от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 130833, в том числе за последние сутки их проведено 1194.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4211 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 411 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 111 человек с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1406
Кимры 546
Конаковский район 365
Калининский район 241
Лихославльский район 238
Ржев 206
Вышневолоцкий городской округ 124
Торжок 129
Максатихинский район 87
Бологовский район 77
Кашинский городской округ 69
Андреапольский муниципальный округ 68
Рамешковский район 63
Кимрский район 63
Зубцовский район 56
Бежецкий район 50
Нелидовский городской округ 34
Торопецкий район 37
Осташковский городской округ 42
Ржевский район 36
Старицкий район 33
Селижаровский район 27
Торжокский район 25
Кесовогорский район 24
Сонковский район 22
Спировский район 22
Весьегонский муниципальный округ 21
Лесной муниципальный округ 19
Калязинский район 18
Западнодвинский муниципальный округ 16
Кувшиновский район 13
Удомельский городской округ 9
Оленинский муниципальный округ 6
Молоковский район 4
Фировский район 4
Краснохолмский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Пеновский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области