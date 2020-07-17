КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В июне 2020 года завершены работы по капитальному ремонту в 27 многоквартирных домах Тверской области, в том числе и в Конаковском районе. У нас два дома отремонтированы в п. Новозавидовский.

Как сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области, на территории региона в целях реализации Жилищного кодекса РФ постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013г. №690-пп утверждена региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 – 2043 годы (далее – Региональная программа), в которую включено 10 967 многоквартирных домов.

В течение июня 2020 года в рамках реализации региональной программы завершен капитальный ремонт в 27 домах, расположенных в гг. Тверь, Весьегонск, Западная Двина, Ржев и Торопец, Андреапольском, Калининском и Конаковском районах. Основным видом работ остается ремонт кровли – он составил 59% всех ремонтных работ, 18,5% составили работы по восстановлению фасадов, 14,8% – ремонт систем электроснабжения, 7% – ремонт лифтового оборудования.

Работы по капитальному ремонту завершены в объектах (многоквартирных домах): в Твери - 11 объектов, в Западной Двине – 3 объекта, в Ржеве – 5 объектов, в Калининском районе – 3 объекта (в Орше, Рязаново и Рождествено), по 1 объекту в Весьегонске, Торопце и Андреапольском районе.

В Конаковском районе дома капитально отремонтированы в поселке Новозавидовский на ул. Юбилейная, д. 8 (ремонт кровли) и на ул. Фабричная, д. 7 (ремонт кровли).

Для каждого многоквартирного дома, включенного в Региональную программу, определены виды работ и периоды проведения капитального ремонта, с информацией можно ознакомиться на официальном сайте Фонда http://kapremont-tver.ru/.