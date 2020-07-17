Профилактика бешенства домашних животных

Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое вирусом, при котором поражается центральная нервная система и которое всегда заканчивается смертельным исходом.

Кто может заболеть бешенством? Бешенством болеют практически все виды наземных млекопитающих, в первую очередь – плотоядные животные (семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и др.). Могут также болеть птицы – дикие и домашние, грызуны, летучие мыши. Ежегодно в нашей стране регистрируются сотни случаев болезни среди диких (лисы, енотовидные собаки, волки и др.) и домашних (собаки, кошки, крупный рогатый скот, лошади) животных. Отмечаются единичные случаи гидрофобии (водобоязни) со смертельным исходом среди людей. Источником бешенства является дикое животное, которое заразилось в природной среде, а также домашнее животное, которое подверглось нападению со стороны другого больного животного (дикого или домашнего). От заболевших животных происходит заражение человека.

В д. Бабня Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района зарегистрирован случай заболевания бешенством собаки при контакте с дикими животными.

Как нужно поступить при укусе животными? Длительность инкубационного периода (т.е. периода, предшествующего появлению симптомов заболевания) у животных составляет от недели до нескольких месяцев (иногда – лет), но уже за 5-10 дней до проявлений болезни животное является заразным. Характерным признаком заболевания животных в первой стадии следует считать изменение поведения: злобное животное становится ласковым, беспричинно оживленным, старается лизнуть хозяина в лицо; доброе – злым, раздражительным, не идет на зов хозяина, забивается в темные углы. Животное отказывается от любимой еды, но заглатывает несъедобные предметы (дерево, камни и др.), иногда отмечается повышенная чувствительность к свету, шуму. Несколько повышается температура тела. Для заболевших диких животных таким изменением будет желание идти на контакт с человеком: здоровое дикое животное никогда добровольно не пойдет к человеку и убежит при любой попытке приблизиться.

Начальная стадия заболевания сменяется второй – стадией возбуждения, при которой раздражительность животного повышается, возникает агрессивность. Оно может без видимой причины напасть, укусить. Далее наступает третья, паралитическая стадия, с очень характерными внешними проявлениями: шерсть животного взъерошена, нижняя челюсть отвисает, язык выпадает, из пасти вытекает слюна. На 8-10-й день животное погибает.

Бешенство у собаки. В начальном периоде собака становится угнетенной, на зов отзывается неохотно, больше лежит. Аппетит вялый, к воде равнодушна (но гидрофобии, как правило, нет). Необходимо подчеркнуть, что гидрофобия (водобоязнь) не является характерным признаком бешенства у собак. Это очень важно, так как некоторые люди, видя, что собака не боится воды (пьет воду, переплывает реку и т. д.) считают ее здоровой и при укусе не принимают предохранительных мер, не обращаются за медицинской помощью.

К концу 2-го дня болезни часто проявляется беспокойство, раздражительность, больная собака старается уйти в какой-нибудь отдаленный угол (под крыльцо, кровать и т. д.). Наступают признаки помутнения сознания, она лает без всякой причины; голос становится хриплым, глухим, собака хватает ртом воздух и делает другие непроизвольные движения. Иногда в результате зуда на месте укуса ее бешеным животным она разгрызает зажившую рану. Часто собака заглатывает несъедобные предметы: щепки, камни и т. п. В результате нарастающего возбуждения собака убегает из дома, пробегая за день до 50 км. По пути она молча нападает на людей и животных. Период возбуждения длится 3-4 дня, после чего наступают приступы судорог, паралич. Погибают собаки на 6-8 день болезни.

Бешенство у кошки. У кошек бешенство протекает острее, чем у собак. Первые признаки заболевания наступают внезапно и выражаются нарастающим беспокойством и возбуждением. Мяуканье становится хриплым, глухим, взгляд (очень характерно!) испуганным, осторожным. Кошка отказывается от корма, избегает своих хозяев. На следующий день кошка становится агрессивной, с особой злостью она нападает на собак и человека. Возбуждение продолжается 1-2 суток, а затем развиваются параличи. Смерть наступает в течение 2-5 дней.

Как нужно поступить при укусе животными? Очень важно научить ребенка (его родителей) правильно оказать себе и окружающим первую помощь при укусе. Следует немедленно:

1). Интенсивно в течение 10-15 минут промыть рану водой с мылом, которая смоет слюну животного. Глубокие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, например, с помощью шприца. Не нужно прижигать раны.

2). Наложить на рану стерильную повязку.

Следует предупредить ребенка об опасности высасывания крови из раны ртом.

После этого в самые сжатые сроки надо обратиться в ближайший травматологический пункт или в любое медицинское учреждение (поликлинику, больницу, медицинский пункт). По возможности необходимо собрать максимум данных о покусавшем животном. Если животное домашнее и привито против бешенства, то необходимо взять с собой ветеринарную справку о сделанной прививке или регистрационное удостоверение с отметкой о прививке.

Как вы поступите с животным, которое вас покусало?

Очень важно указать, что одновременно с обращением к врачу по поводу укуса необходимо принять меры в отношении укусившего животного (его надо привязать, изолировать) и вызвать ветеринарного врача для консультации. За внешне здоровыми домашними животными (собакой или кошкой) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 дней с момента укуса.

Меры профилактики бешенства у животных.

С целью профилактики бешенства у домашних животных следует выполнять правила их содержания:

- в трехдневный срок зарегистрировать приобретенное животное и сообщить о нем в ветеринарную станцию;

- в обязательном порядке ежегодно прививать своего питомца (старше 3 месяцев) против бешенства, лучше это делать в зимне-весенний период, особенно перед выездом на природу;

- выгул животных производить на специально оборудованных площадках или пустырях, собак выводить на улицу на поводках и в намордниках (это убережет животное от возможного контакта с больным диким либо безнадзорным животным и исключит возможность того, что ваше животное кого-либо покусает);

- нельзя приводить собак и кошек в магазины, на предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, школы и детские дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, скверы, на стадионы, рынки;

- несовершеннолетним запрещается выгуливать собак потенциально опасных пород;

- ни в коем случае нельзя оставлять и бросать своих животных без присмотра на улицах, скверах, рынках, подъездах и других местах, в том числе и на даче.

Прививки против бешенства животным проводятся в ГБУ «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных» каждую пятницу бесплатно.

А.Ф. Татаркин, начальник ГБУ «Конаковская СББЖ».