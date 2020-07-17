Межрайонная ИФНС России №9 по Тверской области информирует

Внимание налогоплательщиков единого налога на вмененный доход

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:

1) на упрощённую систему налогообложения.

2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения;

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход.

Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).