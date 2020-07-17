Тверьстат информирует

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

Платные услуги – важная часть в структуре расходов населения. Степень удовлетворения потребностей населения в услугах является одним из главных индикаторов уровня и качества жизни.

Объем платных услуг населению отражает общий объем денежных средств, уплаченных самим потребителем за оказанную ему услугу или организацией (предприятием), в которой он работает.

Распределение расходов на различные виды услуг варьируется в зависимости от уровня дохода населения. Основную долю расходов в общем объеме потребления услуг у бедных слоев населения составляют услуги ЖКХ, связи и образования, у средних слоев населения – услуги транспорта, образования и медицины, а у состоятельных слоев населения – услуги культуры, организации отдыха и медицины.

Каждое муниципальное образование области имеет свою структуру платных услуг населению, которая связана с особенностями экономического развития региона.

Объем платных услуг населению в 2019 году, оказанных крупными и средними организациями (без субъектов малого предпринимательства) Конаковского района составил 3200,4 млн. рублей.

Наибольший объем потребления платных услуг в районе приходится на услуги гостиниц и специализированных средств размещения (69%) и жилищно-коммунальные услуги (19%).

Высокий уровень услуг гостиниц и специализированных средств размещения объясняется прежде всего уникальными природными особенностями района, большой гостиничной базой, широкой экскурсионной и развлекательной программами. Отдых в Конаковском районе по душе туристам с разными предпочтениями.

