Прокуратура информирует

ДОИГРАЛИСЬ...

Помощником Конаковского межрайонного прокурора В.А.Козловым поддержано государственное обвинение по уголовному делу по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, по обвинению 37-летнего жителя г. Конаково, совершившего организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

В ходе судебного следствия установлено, что гражданин, действуя умышленно из корыстных побуждений, приобрел игровое оборудование – игровой терминал «TradeBox» без серийного номера, с установленным программным обеспечением азартных игр, после чего, приискал и арендовал часть торгового помещения одного из продуктовых магазинов, находящегося в г. Конаково, с целью привлечения неограниченного круга лиц, для проведения азартных игр. Затем он установил в вышеуказанном помещении игровой терминал. При этом, в целях конспирации и введения в заблуждение относительно фактического предмета деятельности, гражданин предоставил арендодателю документы, маскирующие его незаконную деятельность, под деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами.

Приговором суда от 19.06.2020 гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.