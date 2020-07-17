Центр социальной поддержки населения информирует

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ

ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ

Постановлением Правительства Тверской области от 19 июня 2020 г. N 278-пп «О порядке предоставления единовременной денежной выплаты на ребенка (детей) в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет включительно» утвержден порядок предоставления единовременной денежной выплаты на ребенка (детей) в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет включительно (далее - единовременная выплата).

Право на предоставление единовременной выплаты имеет:

1) один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, зарегистрированный по постоянному месту жительства на территории Тверской области не менее пяти лет, предшествующих дате обращения за назначением единовременной выплаты на ребенка (детей) в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, при условии рождения такого ребенка (детей) в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года включительно (далее - законный представитель) в размере 3000 руб. на ребенка.

2) гражданин Российской Федерации, родившийся в период с 1 января по 1 июля 2002 года включительно, зарегистрированный по месту жительства на территории Тверской области не менее пяти лет, предшествующих дате обращения за назначением единовременной выплаты, в том числе граждане, относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - совершеннолетний гражданин) в размере 3000 руб. на ребенка .

На детей из многодетной семьи, признанной таковой в соответствии с законом Тверской области от 29.12.2004 N 78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке», выплата предоставляется в размере 5000 руб.

Заявление на назначение единовременной выплаты принимается до 1 октября 2020 года.

К заявлению прилагаются:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, признаваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации;

2) копия паспорта ребенка, учитываемого при назначении единовременной выплаты (для обращения законного представителя);

3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае подачи заявления представителем заявителя);

4) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна) ребенка (для обращения законного представителя).

5) копия свидетельства о рождении ребенка, учитываемого при назначении единовременной выплаты (для обращения законного представителя);

2) копия удостоверения многодетной семьи (при наличии) (для обращения законного представителя);

3) копия удостоверения многодетной семьи, врученного родителям(ю) (при наличии) совершеннолетнего гражданина (для обращения совершеннолетнего гражданина);

4) копию справки о пребывании в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо в семье опекуна (для обращения совершеннолетнего гражданина).

С заявлением можно обратиться:

в филиал государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по месту жительства;

в государственное казенное учреждение Тверской области - центр социальной поддержки населения (далее - ГКУ) по месту жительства.

Заявление также может быть направлено в ГКУ почтой (копии должны быть заверены в установленном порядке).

ВНИМАНИЕ!

ГКУ ТО «ЦСПН» Конаковского района Тверской области осуществляет прием документов от населения

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