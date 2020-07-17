Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с 30-летием возвращения Твери и Тверской области исторических названий

30 лет назад городу Калинину и Калининской области вернули исторические названия – Тверь и Тверская область. 17 июля 1990 года соответствующие указы подписал Председатель Верховного Совета РСФСР. С этой датой жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Это событие, произошедшее по инициативе жителей, стало символом неразрывности истории тверской земли, общего стремления граждан развивать свой край на основе многовековых традиций и ценностей», – говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул – на протяжении столетий в Верхневолжье формировалось богатейшее культурное и духовное наследие нашего народа, ковалась ратная слава России.

«Мы гордимся нашим краем, чтим его прославленных сыновей и дочерей, храним верность их главному завету – вместе трудиться для благополучия и развития тверской земли и всей России. Благодарю жителей Верхневолжья за любовь к нашему древнему городу Твери и всему тверскому региону, искреннюю заботу об их судьбе», – отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области