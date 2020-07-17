Тверская область заявила на федеральный конкурс проект туристического кластера «Селигерия»

Тверская область заявила проект туристско-рекреационного кластера «Селигерия» на Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. На конкурс подали заявки 115 команд из 68 регионов. В финал выйдут 30 участников, получивших наибольшую народную поддержку и одобрение конкурсной комиссии. Итогом конкурса должно стать создание 10 пилотных туристско-рекреационных кластеров.

«Селигерия» предполагает открытие в Тверской области природного парка и развитие инфраструктуры возле главных туристических доминант Пеновского муниципального и Осташковского городского округов – истоков Волги и Западной Двины, у острова Хачин, храма Рождества Иоанна Предтечи (Ширков погост).

Губернатор Игорь Руденя считает такие проекты в туризме важными для развития экономики Верхневолжья.

«Необходимо продолжить на высоком качественном уровне реализовывать инициативы, которые в дальнейшем помогут нашей экономике быть на достойном уровне», – считает Игорь Руденя.

Сейчас в регионе ведется строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово» в Конаковском районе.

Создание ТРК «Селигерия» позволит популяризировать у туристов осташковское направление, исток Волги, стимулировать увеличение туристских потоков и создание необходимой инфраструктуры на правом берегу реки, обеспечить удобный доступ к посещению истока Западной Двины.

Проект включает в себя организацию сплавных маршрутов по рекам Кудь и Руна, водных маршрутов по озерам Вселуг и Стерж в Волговерховье, восстановление части исторического пути «Из Варяг в Греки», путешествие на sup и каяках на Малый Соловецкий остров, являющийся природным памятником, к Ширкову погосту.

Запланировано создание современных гостиничных комплексов и кемпингов, комфортной инфраструктуры и других объектов туристского притяжения, которые сделают «Селигерию» местом круглогодичного отдыха.

Туристы смогут выбрать условия для отдыха, непосредственно приближенные к природным, либо предпочесть размещение с повышенным комфортом в коттеджах или гостиницах. Реализация этих планов позволит создать дополнительные рабочие места, расширит возможности для развития малого бизнеса.

Проголосовать за проект Тверской области можно на сайте конкурса https://priroda.life/ до 23 июля. Для того чтобы оставить свой голос, необходимо авторизоваться на сайте, перейти в раздел «География», выбрать в списке регионов Тверскую область и нажать на значок под фотографией.

Конкурс стал частью комплексной работы по развитию экотуризма, проводимой Агентством стратегических инициатив для решения масштабных задач национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

Проект получил поддержку Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федерального агентства по туризму.

Пресс-служба Правительства Тверской области