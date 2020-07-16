Школьники Тверской области сняли 200 фильмов о героях Великой Отечественной войны

200 фильмов о героях Великой Отечественной войны сняли к 75-летию Победы тверские школьники в рамках проекта «Молодежь помнит». Работа велась на протяжении трех лет. В своих фильмах ребята рассказали более чем о 250 своих родственниках, которых коснулась война.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

«Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Игорь Руденя.

В проект «Молодежь помнит» включились ребята из Твери, Ржева, Вышневолоцкого городского округа, Калининского, Ржевского, Зубцовского и Бельского районов совместно с тверской студией телевизионных программ «Акценты».

Школьники искали материалы о своих прадедах, писали сценарии, сами их озвучивали. Во время этой работы они узнали немало нового о Великой Отечественной войне, об истории своих семей. На телеканале «Россия 24» в январе 2020 года стартовали трансляции фильмов, которые продлятся до 26 июля.

В канун Дня Победы фильмы, созданные школьниками Тверской области, переданы в Российское военно-историческое общество и Музей Победы в Москве. Работы участников проекта «Молодежь помнит» размещены на официальном сайте Российского военно-патриотического общества.

Пресс-служба Правительства Тверской области