Центробанк информирует: Кредитные каникулы: как правильно уйти и выйти

С началом пандемии многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. В помощь гражданам, был принят закон о кредитных каникулах (№ 106-ФЗ), позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам (займам).

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО на 30 июня 2020 года от жителей региона поступило 972 обращения на оформление кредитных каникул.

Напомним, документы, которые подтверждают снижение дохода, заемщики должны представить кредитору в течение 90 дней. Для тех, кто воспользовался каникулами в первые дни действия закона, этот срок уже наступил. При этом вероятны ситуации, когда заемщик не сможет в этот срок подтвердить снижение дохода (например, из-за ошибки в расчетах при обращении за каникулами). «Случаи, когда добросовестный заемщик не может подтвердить документально право на использование кредитных каникул, не должны оборачиваться болезненными последствиями - просроченной задолженностью и испорченной кредитной историей», - подчеркнул Михаил Цибарев, начальник экономического отдела тверского отделения Центробанка. Для этого Банк России направил банкам и микрофинансовым организациям информационное письмо, в котором рекомендует рассматривать возможность переоформления кредитных каникул на собственную программу реструктуризации кредитора, начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по закону.

В информационном письме Банк России также напомнил участникам рынка, что по закону о кредитных каникулах заемщик вправе отказаться от уже одобренных ему каникул: это возможно, если льготный период еще не наступил. Для этого достаточно отозвать свое обращение и не направлять документы, подтверждающие снижение дохода. При этом отказ заемщика от кредитных каникул не лишает его права обращаться за новыми.

«Если клиент уже получил отсрочку по 106-ФЗ, он может выйти с каникул раньше намеченного срока, подав заявление. В этом случае банк обязан предоставить заемщику уточненный график платежей в течение пяти рабочих дней», - напомнил Михаил Цибарев.