В Твери в день рождения Дома поэзии Андрея Дементьева состоится Дементьев Фест

Сегодня, 16 июля, Почетному гражданину города Твери и Тверской области, Лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею Дементьеву исполнилось бы 92 года. К значимой для всего Верхневолжья дате, а также к дню основания открытого по инициативе нашего выдающегося земляка Дома поэзии, 18 июля на площади Славы в Твери состоится Дементьев Фест. Концерт «Мир держится на добрых людях» будет посвящен медицинским работникам региона.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Андрей Дементьев внёс большой вклад в развитие культурной и поэтической жизни Верхневолжья.

«Для своей малой родины – Тверской области – Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Но в первую очередь Андрей Дементьев – поэт, чьи стихи и песни знает вся страна. Память о нём, его творчестве – это память о целой эпохе», – считает Игорь Руденя.

Участниками Дементьев Фест станут известные российские артисты театра, эстрады и кино, в том числе Александр Розенбаум, Марк Тишман, Зара, Яна Чурикова, группа «Кватро», Хор Сретенского монастыря. Планируется, что концерт продлится более четырех часов.

Дементьев Фест будет организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и станет первым массовым мероприятием, которое пройдет в регионе с момента снятия ограничений.

Вход на концерт будет организован по пригласительным билетам, которые будут переданы медицинским работникам и волонтерам, оказывавшим помощь пожилым людям и работавшим в инфекционных госпиталях.

Жители Тверской области смогут посмотреть концерт в сети интернет и на телеканалах. Прямая трансляция начнется в 17:00 на телеканалах «Тверской проспект Регион», ОТР и на радио «Книга» в Твери (104,3 FM). Кроме того, телеканал «Россия 24» Тверь планирует показ концерта в записи.

В этот же день в Доме поэзии Андрея Дементьева состоится видеоконференция с объявлением победителей IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». Проведёт онлайн-конференцию председатель жюри конкурса, известный писатель и драматург Юрий Поляков. В ней также примут участие критик и литературовед Павел Басинский, ректор Литературного института Алексей Варламов, заместитель исполнительного директора фонда «Русский мир» Сергей Шурыгин. Начало в 12:00.

Традиция проведения всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» заложена Андреем Дементьевым. В этом году в конкурсе «Зеленый листок» приняли участие авторы из 50 регионов. В финал вышли стихотворцы из Мурманской, Архангельской, Липецкой, Тверской областей, Забайкальского края, Воронежа, Санкт-Петербурга, а также Донецкой Народной Республики.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.

Имя Андрея Дементьева занесено в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В честь знаменитого земляка названа улица в центре города, на которой расположен единственный в России Дом поэзии, который был создан Андреем Дементьевым и носит его имя.

В Доме поэзии проходят выставки известных российских художников и писателей, на его территории расположен памятник поэтам-шестидесятникам скульптора Зураба Церетели.

В регионе также учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов.

Пресс-служба Правительства Тверской области