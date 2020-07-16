Более чем на 8700 детей от 3 до 7 лет перечислены ежемесячные денежные выплаты в Тверской области

В Тверской области ежемесячные денежные выплаты назначены на 8771 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Общая сумма выплат составила 274,4 млн рублей. Дополнительная мера поддержки для семей с детьми установлена Указом Президента России Владимира Путина.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Данная выплата предоставляется семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тверской области за второй квартал 2019 года, это 10979,60 рублей.

Размер выплаты в 2020 году составляет 5 699 рублей – 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Верхневолжье за второй квартал 2019 года.

Заявления на ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет принимают в филиалах МФЦ, на портале Госуслуг. Форма дополнительно размещена на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области.

Все остальные документы и сведения для предоставления выплаты обеспечиваются учреждениями соцзащиты на основании запросов в рамках межведомственного взаимодействии. Для этого необходимо определённое время.

Решения по дополнительной поддержке семей в 2020 году приняты на федеральном и региональном уровнях в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В Верхневолжье с 1 июля началось предоставление региональных выплат на детей от 16 до 18 лет включительно. Данная мера поддержки введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Она предоставляется на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года. На детей, рожденных, начиная с 11 мая 2004 года, распространяется федеральная выплата. Для многодетных семей величина выплаты составляет 5 тыс. рублей, для остальных семей – 3 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области