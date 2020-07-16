Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким Почётного гражданина Тверской области Владимира Константиновича Бобкова

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Почётного гражданина Тверской области и города Бежецка Владимира Константиновича Бобкова.

«Вся жизнь Владимира Константиновича была связана с Верхневолжьем. Тверская земля многим обязана его профессионализму и таланту руководителя. Работая в сельском хозяйстве, в муниципальном и государственном управлении, в топливно-энергетическом комплексе Владимир Константинович внес весомый вклад в развитие Верхневолжья. Его отличали неисчерпаемое трудолюбие, высочайшая работоспособность и ответственное отношение к своему делу. Глубокая порядочность, искренняя любовь к родной земле Владимира Константиновича оставили светлую память в сердцах всех, кто знал и ценил его», – говорится в соболезновании родным и близким Владимира Бобкова от Игоря Рудени.

Владимир Константинович Бобков родился 14 июня 1941 года в Бежецке. Трудовую деятельность начинал слесарем. Прошел путь от рабочего до руководителя. Внес большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона, подняв практически с нуля ряд хозяйств.

С 1987 по 1991 год Владимир Константинович был директором совхоза «Зареченский», который в эти годы стал одним из лидеров отрасли. В 90-е годы занимал пост главы администрации Бежецка и Бежецкого района, был первым заместителем главы администрации Тверской области, курировал вопросы агропромышленного комплекса. При участии Владимира Бобкова был создан специальный фонд поддержки фермеров и малых предприятий по переработке сельхозпродукции, на федеральном уровне была принята программа по возрождению тверского льноводства.

Виктор Константинович являлся директором филиала ООО «Межрегионгаз», возглавлял ООО «Тверьрегионгаз». По его инициативе проводилась реструктуризация и модернизация внутреннего газового рынка в регионе, были внедрены современные технологии и методы работы, в том числе проект АСКУГ (автоматизированная система коммерческого учета газа), который послужил эффективному использованию энергоресурсов в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области