3390 выпускников Верхневолжья сдают единый государственный экзамен по обществознанию и химии

16 июля выпускники Тверской области сдают единый государственный экзамен по обществознанию и химии – на участие в ЕГЭ заявились соответственно 2630 и 760 человек.

Очный этап сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля и продлится по 25 июля.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал значимость мер профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний. Это строгое соблюдение санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, обеспечение безопасности участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

Участники ЕГЭ обеспечены защитными масками, перчатками, антисептиками, на входе проводится обязательная термометрия, при рассадке соблюдается дистанция не менее 1,5 метров. Проводится дезинфекция помещений.

6 и 7 июля в Тверской области состоялся ЕГЭ по русскому языку. Для соблюдения мер санитарной безопасности сдача экзамена была разделена на два дня. 10 июля прошел ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по физике и истории.

20 июля – предстоит единый госэкзамен по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Первые результаты единого госэкзамена в Верхневолжье станут известны 17 июля – в этот день будут объявлены итоги ЕГЭ по литературе, географии, информатике и ИКТ. Все результаты ЕГЭ станут известны до 3 августа.

В списке самых популярных предметов у выпускников Тверской области – обществознание, физика, биология, история. Один выпускник Верхневолжья сдает ЕГЭ по китайскому языку.

В Тверской области сдают ЕГЭ 25 человек из других регионов страны, которые находились в Верхневолжье в период ограничительных мер. Созданы условия для сдачи ЕГЭ людям с ограниченными возможностями здоровья – всего их 66.

Общее количество участников единого госэкзамена в регионе составляет более 5700 человек, число пунктов сдачи ЕГЭ – 60.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Пресс-служба Правительства Тверской области