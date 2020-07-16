В Тверской области региональная единовременная выплата перечислена на более 2000 детей в возрасте от 16 до 18 лет

В Тверской области единовременная выплата перечислена на 2034 ребенка в возрасте от 16 до 18 лет включительно. Общая сумма перечисленных выплат составила 3,6 млн рублей. Региональная мера введена с 1 июля 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в дополнение к федеральному пакету мер поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса.

На сегодняшний день от жителей Тверской области поступило 5830 заявлений на предоставление единовременной денежной выплаты на детей от 16 до 18 лет.

На недавнем заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени принято решение о повторном предоставлении выплаты. При этом тем, кто стал получателем первой выплаты, не нужно будет вновь подавать заявление – средства будет начислены автоматически.

Тверская область – один из немногих субъектов страны, где осуществляется такая выплата. Поддержка предусмотрена для более 30 тысяч детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно. В том числе ее получат более 5000 детей из многодетных семей. Общее финансирование на эти цели составляет свыше 102 млн рублей. Такой же объем заложен и на предоставление повторной выплаты, которая будет начислена в августе тем, кто получил поддержку в июле.

Получить финансовую помощь может один из родителей или законный представитель ребенка на детей, родившихся в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. А также самостоятельно 18-летний гражданин, в том числе оставшийся без попечения родителей, родившийся с 1 января по 1 июля 2002 года включительно. Каждый из них должен являться гражданином Российской Федерации, быть зарегистрированным и проживать на территории Тверской области не менее пяти лет. На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года, распространяется федеральная выплата.

3000 рублей областной поддержки предоставляется на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей (в том числе из семьи опекуна), а также на 18-летнего гражданина. 5 000 рублей – на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на достигшего 18-летнего возраста.

Для предоставления региональной выплаты необходимо до 1 октября 2020 года обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любой филиал МФЦ. Также подать заявку можно через портал Госуслуги. На сегодняшний день это наиболее востребованный способ подачи заявления, им уже воспользовались более 3200 человек.

Требуется следующий пакет документов:

- заявление о назначении единовременной денежной выплаты на ребенка (детей). Форма заявления отличается в зависимости от возраста ребенка (совершеннолетний или нет). Отправить его можно по почте или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

- копию паспорта гражданина РФ либо другого документа, удостоверяющего личность.

- копия паспорта ребенка.

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя или законного представителя (в случае подачи заявления родителем или опекуном).

Желательно также предоставить копии свидетельства о рождении ребенка, удостоверения многодетной семьи (при наличии), в том числе и для обращения совершеннолетнего гражданина, справки о пребывании в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо в семье опекуна (для обращения совершеннолетнего гражданина).

Датой приема заявления считается дата его регистрации. На оформление и проверку документов предусмотрена 1 неделя. Единовременная выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Пресс-служба Правительства Тверской области