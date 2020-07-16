В Тверской области стартовал конкурс архитекторов имени Н.А. Львова

В Тверской области стартовал прием работ на открытый конкурс имени архитектора Н.А. Львова. Решение об утверждении в Тверской области награды в сфере архитектуры и градостроительства для начинающих и профессиональных архитекторов и дизайнеров было принято в октябре 2019 года.

«Тверская область всегда была регионом с очень высокой культурой в архитектуре. Наши исторические традиции были заложены еще императрицей Екатериной. Кроме того, Тверь стала вторым городом после Санкт-Петербурга, где был разработан генеральный план. Сегодня очень важно сохранить эти традиции. Мы бы хотели иметь у себя сильных архитекторов-практиков, которые работали бы не только в Твери, но и в других муниципальных образованиях региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году участникам предлагается разработать проект благоустройства существующего ландшафтного парка в городе Кимры Тверской области. Конкурсантам необходимо представить проекты с учётом рационального использования действующей территории, раскрыть её рекреационный потенциал для создания комфортного, многофункционального пространства для отдыха горожан и гостей города.

Конкурс продлится до 15 октября. Его общий призовой фонд составляет 300 тыс. рублей.

Для участия будет необходимо лично заполнить заявку и отправить её на электронную почту Главархитектуры Тверской области tvregarch@mail.ru с пометкой «Конкурс», либо отправить по почте заказным письмом с уведомлением, либо представить по адресу: г. Тверь, Комсомольский проспект, 4/4, каб. № 211 (2 этаж).

Подробная информация о конкурсе по ссылке: https://xn--80aaagdpurd7cdvcoy.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/konkurs-lvova/

В прошлом году конкурс проходил в трех номинациях – «Тверь-Экспо», «Вода – это жизнь», «Мой двор». Участниками стали 33 проекта, авторы шести лучших работ получили премии.

Пресс-служба Правительства Тверской области