Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 июля 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выписано 76 заболевших, всего 3620 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 129639, в том числе за последние сутки их проведено 799.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4183 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 456 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 107 человек с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1400

Кимры 545

Конаковский район 365

Калининский район 239

Лихославльский район 238

Ржев 200

Вышневолоцкий городской округ 121

Торжок 128

Максатихинский район 87

Бологовский район 77

Кашинский городской округ 69

Андреапольский муниципальный округ 68

Рамешковский район 63

Кимрский район 63

Зубцовский район 56

Бежецкий район 49

Нелидовский городской округ 34

Торопецкий район 37

Осташковский городской округ 37

Ржевский район 33

Старицкий район 33

Селижаровский район 27

Торжокский район 25

Кесовогорский район 24

Сонковский район 22

Спировский район 22

Весьегонский муниципальный округ 21

Лесной муниципальный округ 19

Калязинский район 18

Западнодвинский муниципальный округ 16

Кувшиновский район 13

Удомельский городской округ 9

Оленинский муниципальный округ 6

Молоковский район 4

Фировский район 4

Краснохолмский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области