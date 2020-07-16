В Тверской области с начала 2020 года по национальному проекту ввели в эксплуатацию 33 многоквартирных дома – всего более 1600 новых квартир

В Тверской области за шесть месяцев 2020 года по национальному проекту «Жильё и городская среда» введено более 223,3 тыс. кв. м жилья. В том числе индивидуальными застройщиками сдано 959 домов общей площадью свыше 136 тыс.кв.м. Также введено 33 многоквартирных дома на 1602 квартиры. Их жилая площадь составила 87,3 тыс.кв.м.

«Жилищное строительство – это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации. Необходимо обеспечить в нашем регионе качественные условия для проживания людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С начала года больше всего жилых многоквартирных объектов построено в Твери – 17 домов. Введены также дома в Торжке, деревнях Батино, Брусилово, Кривцово, Палкино, Черногубово и посёлке Заволжский Калининского района, деревне Мокшино Конаковского района.

Всего в 2020 году планируется ввести 724 тыс. кв. м жилья. В том числе около 250 тыс. кв. м составит общая площадь построенных многоквартирных домов, порядка 500 тыс. кв. м – индивидуальных.

В настоящее время в Твери продолжается строительство жилищных комплексов «Иллидиум», «Мичуринский», «Брусилово» и «Норвежский квартал». В Калининском районе возводится жилой комплекс «Новый город» в д. Батино Черногубовского сельского поселения и жилой комплекс «Удача» на территории Никулинского сельского поселения. Планируемые сроки ввода объектов в эксплуатацию – до 2024 года.

Всего в регионе до 2024 года включительно по национальному проекту «Жильё и городская среда» планируют ввести более 4,5 млн кв. м жилых помещений.

Пресс-служба Правительства Тверской области