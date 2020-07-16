КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Конаковский районный совет ветеранов выпустил буклет, посвященный ветерану Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена Славы, почетному гражданину Тверской области, Конаковского района и г. Конаково Ивану Андреевичу Рулеву.

2020 год уже перевалил за середину. Столько было планов у районного совета ветеранов на этот год, ведь этот год особенный – год 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Но жизнь внесла такие коррективы, что никто никогда и представить не мог. Уже в марте жизнь замерла: к нам пришел коронавирус и для всех в возрасте 60 + необходимо было оставаться дома. Сегодня мы просим ветеранов продолжать носить маски в общественных местах и как можно меньше находиться в местах большого скопления людей.



События, происходящие в городе, районе, стране не оставляют нас равнодушными, мы стали больше общаться по телефону. Многие ветераны спрашивают, как чувствует себя Иван Андреевич Рулев, мы привыкли видеть его, слышать его. Ивану Андреевичу в марте исполнилось 95 лет, почтенный возраст. Он находится дома, его сын - Владимир Иванович помогает ему во всем и оберегает от лишних встреч и контактов. Помощь ветерану оказывают волонтеры молодежного центра "Иволга".



Иван Андреевич внимательно следит за событиями, посвященными Юбилею Победы. Свой 7-ой Парад он смотрел по телевидению, причем попросил одеть ему парадный китель с орденами и медалями. Он как будто и сам присутствовал среди ветеранов. В нашей беседе он вспоминал, что и сам на парадах шел в строю по Красной площади. Он на подъеме, с оптимизмом говорил о том, что очень рад, что этот Парад состоялся.

Совсем недавно мы говорили с ним об открытии Ржевского Мемориала Советскому солдату, Иван Андреевич видел по телевизору это памятник и очень горд, что на Тверской земле, под Ржевом, где земля полита кровью миллиона солдат, поставили этот памятник. Это дань уважения всем солдатам и об этом надо помнить всегда.



Иван Андреевич попросил передать всем ветеранам, всем жителям города и района свои пожелания: здоровья, оптимизма, позитивного настроения к жизни, успехов во всех делах и беречь мир.

Президиум районного Совет ветеранов ко Дню Победы подготовил буклет об Иване Андреевиче Рулеве, с кратким описанием его жизненного и боевого пути с размещением в нем более 10 фотографий, мы дадим его во все ветеранские орга низации, школы. Там есть такие строки, которые о нем и о всех солдатах Великой Отечественной:

Ревела свинцовая буря, гудел её смертный набат.

Приказ выполняя – под пули , в атаку шел русский солдат

Всегда был решительным, смелым, для всех и товарищ и брат.

За мужество, стойкость и веру, спасибо большое солдат!!!





Татьяна БОКОВА, заместитель председателя районного Совета ветеранов.