В Твери откроют выставку-инсталляцию «Вехи Победы газетной строкой»

17 июля в 10:00 состоится онлайн-открытие выставки «Вехи Победы газетной строкой» в рамках проекта «Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 гг.» Тверского библиотечного общества.

Открытие пройдет на базе online-платформы Zoom и будет доступно на сайте Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького http://tverlib.ru/ru/. В программе – рассказ о реставрации газет военного времени, представление экспозиции.

Проект «Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 гг.» – победитель второго конкурса Фонда президентских грантов Российской Федерации для некоммерческих организаций в 2019 году. Главным партнёром в реализации проекта выступает Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького, которая является краеведческим депозитарием газет 1941-1945 годов, выпущенных на территории Верхневолжья и ставших уникальным источником фактической информации о войне.

Подвиг Советского солдата в годы Великой Отечественной войне увековечен в масштабном Мемориале на ржевской земле, который был открыт 30 июня при участии Президента России Владимира Путина, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Губернатора Тверской области Игоря Рудени, ветеранов Великой Отечественной.

По мнению Губернатора Тверской области, открытие Ржевского мемориала Советскому солдату – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом.

Только за первую неделю после открытия мемориал посетили более 30 тысяч человек – жители Верхневолжья, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова, Республики Татарстан, Киргизии.

Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом Музея Победы в городе Москве, создан интерактивный музей. С помощью современного мультимедийного и акустического оборудования посетители полностью погружаются в атмосферу событий Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском направлении. Также под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области