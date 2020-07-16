В Тверской области работает 99,7% экономики

После решения о смягчении с 15 июля ряда ограничительных мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, в Тверской области работает уже 99,7% экономики. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24». Эксперты считают, что действия областных властей по восстановлению экономики последовательны и своевременны.

Председатель Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области, член Тверского отделения Российского союза туриндустрии Татьяна Влашку отметила, что возобновление в регионе автобусных экскурсий и снятие ограничений по численности посетителей музеев в составе одной группы – очень важное решение для отрасли.

«Нас очень радует, что Тверская область одной из первых сняла ограничения по экскурсионным автобусным турам. Это дает некоторые конкурентные преимущества тверскому бизнесу, ориентированному на внутренний туризм. Надеюсь, нам удастся, что называется, «снять сливки», пока соседние территории еще не приняли аналогичные решения. Кроме того, очень важно, что теперь нет ограничения по численности туристической группы при посещении музеев. Стоимость путевок будет снижена, это будет способствовать росту турпотока и постепенному восстановлению отрасли от того потрясения, которое мы пережили в период пандемии коронавирусной инфекции», – считает Татьяна Влашку.

Директор Тверского театра юного зрителя Александр Бахарев с воодушевлением готовится к новому сезону.

«Мы очень ждали решения об открытии театров и, конечно, использовали время вынужденной разлуки со зрителями для работы над новыми спектаклями. В предстоящем сезоне мы приглашаем сразу на три премьеры. Это спектакли «Головлев» по мотивам романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы», «Гензель и Гретель», основанный на сказках братьев Гримм, и «По просторам Вселенной» («Путешествие Алисы») по произведениям Кира Булычева. Для всех нас очень важно постепенно возвращаться к привычной жизни, пусть даже придется соблюдать требования по 50-процентному заполнению зала. Главное, что мы скоро вновь встретимся с нашими зрителями», – сказал Александр Бахарев.

По мнению председателя Врачебной палаты Тверской области Валентина Пантелеева, открытие частных медицинских организаций повысит доступность услуг в сфере здравоохранения и позволит частично снизить нагрузку на работников государственных учреждений

«Губернатору Игорю Рудене в период противодействия распространению коронавирусной инфекции приходится принимать много сложных и ответственных решений. И в целом, областная власть очень хорошо справляется с текущими задачами, связанными с преодолением пандемии», – отметил Валентин Пантелеев.

Напомним, В Тверской области с 15 июля снимаются ограничения, временно установленные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Возобновляется организация и проведение полевых поисковых работ в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.

С 15 июля в Тверской области допускается проведение на открытом воздухе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов. Также разрешается проведение спортивных соревнований и матчей. При этом численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а трибуны и зрительские места могут заполняться не более чем на 50%.

Кроме того, по просьбам туристических организаций возобновляется проведение автобусных экскурсий, а также работа и посещение музеев в штатном режиме (без ограничений числа посетителей в одной группе) при условии обеспечения между посетителями социальной дистанции. Разрешается также работа аттракционов на открытом воздухе.

При условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического режима открываются частные медицинские организации.

С 1 августа откроются кинотеатры и театры. Посещение их возможно при условии, что места в них заполняются не более чем на 50%, а посетителей рассаживают с интервалом не менее чем через одно зрительское место.

Ранее в Тверской области поэтапно были сняты временные ограничения на работу объектов торговли, общественного питания, потребительского рынка, сферы услуг, гостиниц и других объектов туристической сферы, стоматологических клиник. Открыты для посещения образовательные организации, детские загородные лагеря. Все эти объекты продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.