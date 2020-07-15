В программы дорожных работ в Тверской области включат дополнительные объекты

Включение новых объектов в программы Тверской области по ремонту региональных и местных дорог на 2020-2021 годы рассмотрено на совещании, которое 15 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул – приоритетными являются магистрали к инвестиционным и туристическим объектам, что дает возможность создавать новые точки роста экономики и рабочие места для жителей. Также это дороги, имеющие высокую социальную значимость и наиболее востребованные местным населением.

Предложено включить в программу ремонта 2,4 км дороги Черничено – Станция Старица и улицу Привокзальную в районном центре. В Кувшиновском районе приведут в порядок 4,4 км дороги Кувшиново – Тысяцкое – Сурушино. В Андреаполе отремонтируют ул. Торопецкая.

Кроме того, обсуждалось проведение ремонта и реконструкции дорог к объектам инвестиционного развития: ООО «Румелко-Агро», ООО «Коралл», «Боровлево-3», ООО «Автоваз».

Рассмотрен также ход выполнения программы дорожных работ на объектах муниципальной собственности Тверской области. В 2020 году предусмотрена поддержка муниципалитетов по нескольким направлениям. Это приведение в порядок дорог Твери по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», дорожные работы и ремонт дворов в муниципалитетах, ремонт улиц в городах воинской славы, мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах.

С учетом изменений в 2020 году в Тверской области планируется отремонтировать более 500 км дорог регионального и местного значения.

Общий объём дорожного фонда составляет 11,3 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области