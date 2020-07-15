Тверской педагогический колледж стал победителем всероссийского конкурса «Команда Арт-Профи»

Тверской педагогический колледж стал победителем всероссийского конкурса в онлайн-формате «Команда Арт-Профи», направленного на повышение престижа рабочих профессий и специальностей. Всего в нем приняли участие 65 команд со всей России.

Конкурсантам предстояло выполнить тематические задания, разбитые на пять блоков: «Это я и моя профессия», «Музей профессий», «#Команда_АртПрофи», «#АртПрофи_Добро», «Мой World Skills». Верхневолжье представляла команда «Творцы детских душ» из Тверского педагогического колледжа. Студенты рассказали о педагогических специальностях, провели виртуальную экскурсию по колледжу, поделились профессиональными умениями и навыками с командами из других регионов, продемонстрировали результаты волонтерской деятельности, а также объяснили, почему именно в Твери должен пройти чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia.

По итогам выполнения всех конкурсных заданий студенты Тверского педагогического колледжа заняли первое место.

Развитию среднего профессионального образования в Тверской области уделяется особое внимание. По мнению Губернатора Игоря Рудени, в регионе должна быть создана эффективная система подготовки кадров для экономики и социальной сферы Верхневолжья.

В июле в Тверской области утвержден ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда специальностей среднего профессионального образования. С учётом этого документа будет обеспечиваться приоритетная подготовка молодых специалистов.

В перечень вошли мастера отделочных строительных и декоративных работ, сварщики, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, повара и кондитеры, IT-специалисты, специалисты по ремонту сельхозтехники, гостиничного дела и другие.

Среди профессий педагогического профиля повышенный спрос на специалистов дошкольного образования, учителей начальных классов, педагогов дополнительного и музыкального образования, физической культуры. В здравоохранении наиболее востребованы лечебное, сестринское, медико-профилактическое дело, акушерство, лабораторная диагностика.

Региональный перечень формировался на основе наиболее востребованных профессий, утверждённых на федеральном уровне, запросов сфер «Здравоохранение» и «Образование», пожеланий бизнес-сообщества и крупных инвесторов, анализа перспективных специальностей на долгосрочную перспективу, сформированного Минэкономразвития региона.

Для подготовки мероприятий к введению в колледжах специальностей, обеспечивающих подготовку кадров для новейших предприятий, которые будут созданы в регионе, в перечень включены специальности на долгосрочную перспективу. Это аддитивные технологии, организация и технология защиты информации, специальные машины и устройства, техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, эксплуатация беспилотных авиационных систем.

Пресс-служба Правительства Тверской области