Игорь Руденя: «Мы можем уверенно говорить о позитивной динамике борьбы с пандемией»

Губернатор Игорь Руденя 15 июля в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24» рассказал о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области.

«Сегодня мы можем характеризовать обстановку в области с точки зрения санитарно-эпидемиологического благополучия как стабильную. У нас в 3 раза снизился уровень заболеваемости. Очень грамотно работают медики и Роспотребнадзор. Сегодня 639 человек остаются в больницах, при этом для пациентов с ковидом подготовлена 2051 единица коечного фонда. Мы можем достаточно уверенно говорить о позитивной динамике борьбы с пандемией», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона также рассказал о принятом накануне решении снять ряд ограничений, временно введенных в связи с распространением COVID-19. В частности, с 15 июля допускается проведение на открытом воздухе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов. Также разрешается проведение спортивных соревнований и матчей. При этом численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а трибуны и зрительские места могут заполняться не более чем на 50%. Также в регионе теперь разрешена работа частных медицинских организаций, возобновляются автобусные экскурсии, снимаются ограничения на численность групп туристов, посещающих музеи. Игорь Руденя сообщил, что в Тверской области с 1 августа будут открыты кинотеатры, в настоящее время ведется проверка их готовности к работе.

По словам губернатора, при поддержке федеральной власти и реализации региональных мер экономика Верхневолжья практически восстановила темпы работы.

«Общая цифра работы экономики – 99,7%. Это доля предприятий, которые у нас функционируют», – сообщил Игорь Руденя.

Он отметил, что благодаря решениям Президента РФ Владимира Путина Тверская область получила финансовую поддержку на общую сумму более 5,5 млрд рублей. Кроме того, льготное кредитование и гарантийная поддержка, которую предоставляют бизнесу подведомственные областному правительству фонды, также позволяют сохранить устойчивость региональной экономики.

В эфире телеканала «Россия 24» Игорь Руденя также рассказал о принятом вчера решении повторно осуществить региональную выплату семьям с детьми 16-18 лет. Напомним, по 3000 рублей на ребенка получают семьи, которые воспитывают одного-двух детей, по 5000 рублей – многодетные семьи.

«Сейчас проходят выплаты по первому траншу, который был синхронизирован с решением президента. Решение о повторной выплате были принято вчера. Планируем, что до 1 октября мы все эти выплаты завершим в зависимости от активности наших граждан. Более 30 тысяч семей подпадают под действие этой меры поддержки», – сказал Игорь Руденя.