Игорь Руденя на совещании о развитии лесопромышленного комплекса Тверской области сообщил о разработке новых мер поддержки ЛПК

Развитие лесопромышленного комплекса Тверской области, реализация крупных инвестпроектов в ЛПК стали главными темами совещания, которое 15 июля провел Губернатор Игорь Руденя. В нем приняли участие представители предприятий леспрома Верхневолжья.

«Лесная отрасль – одна из базовых в экономике нашего региона. В целом по отрасли видим увеличение по налоговым поступлениям, выпуску продукции лесоперерабатывающего комплекса. Самое главное для нас – формирование баланса сырья и мощностей по переработке на территории региона. Наши предприятия должны быть конкурентны на рынке. В связи с этим актуально обновление, развитие производств, создание новых рабочих мест», – отметил Игорь Руденя.

Сегодня отрасль столкнулась с объективными трудностями из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Главные из них – падение спроса на продукцию, сокращение экспортных поставок, проблемы с доставкой заготовленной древесины.

Игорь Руденя подчеркнул – необходимо продолжить комплекс как неотложных, так и стратегических мер поддержки отрасли. Помочь лесопромышленным предприятиям региона не только сохранить свои производства и трудовые коллективы, но и реализовать запланированные инвестиционные проекты, обеспечить уверенное развитие на перспективу.

27 предприятий ЛПК вошли в список системообразующих компаний региона, финансово-экономическое состояние которых находится на особом контроле области. На совещании обсуждались дополнительные меры поддержки производств этого сектора. Одно из предложений – включение лесопромышленного комплекса в перечень пострадавших отраслей на федеральном уровне, что позволит использовать, в том числе льготные займы для выплаты заработной платы работникам.

Еще одна рассмотренная мера – отсрочка по внесению арендной платы за лес в федеральный бюджет. На региональном уровне было принято решение о переносе сроков арендных платежей для участников ЛПК. Значимыми для отрасли также стали поддержка региона в лесовосстановлении и обеспечение организаций материалами для восстановления дорог.

Губернатор отметил, что необходимо продумать вопрос о дополнительной помощи предприятиям ЛПК в вывозе древесины – речь идет о снятии ограничений на дорогах для специализированного транспорта.

Также обсуждалась возможность участия предприятий отрасли в программе «Оборотный капитал», использования в региональных строительных проектах только материалов тверского лесопромышленного комплекса, организация сопровождения предприятий ЛПК со стороны профильных Министерств, предоставление займов на межсезонный запас древесины.

Игорь Руденя подчеркнул – необходимо дополнительно обсудить с представителями банковского сектора вопросы кредитования предприятий лесопромышленного комплекса.

На совещании поднимался вопрос о привлечении кадров. Самыми востребованными являются профессии вальщика, оператора лесного трактора, водителя лесовоза.

Губернатор поручил проработать специальную отраслевую программу для более активного трудоустройства жителей Тверской области, при необходимости – привлечения соотечественников из Беларуси, Украины, Молдовы.

Сейчас в лесопромышленном комплексе Тверской области действует 340 предприятий, в отрасли занято свыше 7000 человек. В регионе реализуют свои проекты крупные компании – ООО «СТОД», ООО «Дискавери-Пено», Нелидовский ДОК, ЗАО «Вышневолоцкий леспром», ООО ЛПХ «Сияние».

За прошедшие годы объём выпуска продукции ЛПК вырос в 1,7 раза: с 8,7 млрд рублей в 2016 году до 15 млрд рублей в 2019-м. За этот период в 1,5 раза увеличились доходы областного бюджета от использования лесов – с 624 млн рублей до 962 млн рублей. Объём налогов и сборов в региональную казну вырос в 1,4 раза – с 250 млн рублей до 351 млн рублей.

Тверская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по объемам воспроизводства лесов. В 2019 году искусственное лесовосстановление проведено на площади 9,3 тыс. га.

Пресс-служба Правительства Тверской области