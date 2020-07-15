Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 июля 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выписано 102 заболевших, всего 3544 заразившихся излечились от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 128840, в том числе за последние сутки их проведено 1111.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4153 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 504 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 105 человек с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1390
Кимры 545
Конаковский район 364
Лихославльский район 238
Калининский район 239
Ржев 197
Вышневолоцкий городской округ 118
Торжок 128
Максатихинский район 87
Бологовский район 75
Андреапольский муниципальный округ 68
Кашинский городской округ 68
Рамешковский район 63
Кимрский район 62
Зубцовский район 56
Бежецкий район 49
Нелидовский городской округ 34
Старицкий район 33
Торопецкий район 33
Ржевский район 32
Осташковский городской округ 36
Селижаровский район 27
Торжокский район 25
Сонковский район 21
Весьегонский муниципальный округ 21
Спировский район 21
Лесной муниципальный округ 19
Калязинский район 18
Западнодвинский муниципальный округ 16
Кесовогорский район 24
Кувшиновский район 12
Удомельский городской округ 9
Оленинский муниципальный округ 6
Молоковский район 4
Фировский район 4
Краснохолмский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Пеновский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области