Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 июля 2020 г.





- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выписано 102 заболевших, всего 3544 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 128840, в том числе за последние сутки их проведено 1111.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4153 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 504 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 105 человек с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 1390

Кимры 545

Конаковский район 364

Лихославльский район 238

Калининский район 239

Ржев 197

Вышневолоцкий городской округ 118

Торжок 128

Максатихинский район 87

Бологовский район 75

Андреапольский муниципальный округ 68

Кашинский городской округ 68

Рамешковский район 63

Кимрский район 62

Зубцовский район 56

Бежецкий район 49

Нелидовский городской округ 34

Старицкий район 33

Торопецкий район 33

Ржевский район 32

Осташковский городской округ 36

Селижаровский район 27

Торжокский район 25

Сонковский район 21

Весьегонский муниципальный округ 21

Спировский район 21

Лесной муниципальный округ 19

Калязинский район 18

Западнодвинский муниципальный округ 16

Кесовогорский район 24

Кувшиновский район 12

Удомельский городской округ 9

Оленинский муниципальный округ 6

Молоковский район 4

Фировский район 4

Краснохолмский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2



В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области