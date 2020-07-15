Фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра» в Тверской области пройдет в онлайн-формате

В 2020 году XXI фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра», который традиционно проходит в Тверской области на берегах Селигера, состоится в онлайн-формате из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Межрегиональный музыкальный форум памяти Ю.И. Визбора «Распахнутые ветра» запланирован с 25 июля по 2 августа. Его виртуальной площадкой станет социальная сеть «ВКонтакте». В группе «Фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра» можно ознакомиться с положением и подать заявку на участие.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, «Распахнутые ветра» – один из культурных брендов Тверской области. Фестиваль направлен на популяризацию авторской песни в России, творчества Ю.И. Визбора и основоположников бардовской песни, способствует повышению туристической привлекательности Верхневолжья.

В прошлом году 360 бардов стали участниками юбилейного XX фестиваля, который проходил в Осташковском городском округе в формате творческой летней школы авторской песни, организованной в палаточном лагере.

Фестиваль объединил бардов из Твери, Торжка, Ржева, Кимр, районов Верхневолжья, а также из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья, Смоленской области, Вязьмы, Ярославля и Саратова. Это представители клубов самодеятельной песни, отдельные исполнители, а также коллективы, работающие в жанре авторской песни, активисты детских и молодежных общественных объединений.

Фестиваль авторской песни на Селигере «Распахнутые ветра» с 2001 года имеет статус межрегионального. Учредители фестиваля – Правительство Тверской области, Комитет по делам молодежи региона, администрация Осташковского городского округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области