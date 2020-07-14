В Тверской области разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе и спортивных соревнований, откроются частные медицинские клиники и кинотеатры

В Тверской области с 15 июля снимаются ограничения, временно установленные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Возобновляется организация и проведение полевых поисковых работ в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.

С 15 июля в Тверской области допускается проведение на открытом воздухе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов. Также разрешается проведение спортивных соревнований и матчей. При этом численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а трибуны и зрительские места заполняться не более чем на 50%.

Кроме того, по просьбам туристических организаций возобновляется проведение автобусных экскурсий, а также работа и посещение музеев в штатном режиме (без ограничений числа посетителей в одной группе) при условии обеспечения между посетителями социальной дистанции. Разрешается также работа аттракционов на открытом воздухе.

При условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического режима открываются частные медицинские организации.

С 1 августа откроются кинотеатры и театры. Посещение их возможно при условии, что места в них заполняются не более чем на 50%, а посетителей рассаживают с интервалом не менее чем через одно зрительское место.

Ранее в Тверской области поэтапно были сняты временные ограничения на работу объектов торговли, общественного питания, потребительского рынка, сферы услуг, гостиниц и других объектов туристической сферы, стоматологических клиник. Открыты для посещения образовательные организации, детские загородные лагеря. Все эти объекты продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Пресс-служба Правительства Тверской области