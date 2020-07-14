Игорь Руденя принял участие в заседании Генерального совета партии «Единая Россия»

Губернатор Игорь Руденя 14 июля в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Генерального совета «Единой России», на котором обсуждались задачи партии на предстоящий период.

На заседании был отмечено, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции «Единая Россия» реализовала комплекс мер поддержки граждан, многие из них – по поручению Президента России Владимира Путина. В частности, законодательно обеспечено двукратное увеличение минимального размера пособия на детей до полутора лет, увеличено максимальное пособие, установлены дополнительные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обеспечено введение кредитных каникул. Защищены от взысканий по исполнительным производствам президентские выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.

«Несмотря на то, что в период пандемии нам приходилось корректировать свою работу, в центре внимания «Единой России» всегда оставался человек, его защита, забота о нем и его благополучии. Так будет и дальше», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Многие предложения партии были поддержаны Правительством РФ и вошли в общенациональный план по восстановлению экономики. В числе таких инициатив – увеличение минимального размера пособия по безработице, продление периода его выплаты с 3 до 6 месяцев, распространение максимального размера пособия на индивидуальных предпринимателей, приостановивших деятельность, а также предложения по совершенствованию трудового законодательства в части регламентирования дистанционной занятости.

На заседании было отмечено, что новые задачи партии должны опираться на предложения людей, мероприятия общенационального плана по восстановлению экономики и реализацию принятых изменений в Конституцию РФ.

Напомним, 10 июля на конференции Тверского регионального отделения «Единой России» большинством голосов принято решение об избрании Губернатора Игоря Рудени секретарем отделения. Обращаясь к делегатам конференции, глава региона подчеркнул, что региональному отделению партии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления предстоит большая работа по обеспечению практической реализации положений, закреплённых в Конституции Российской Федерации.

«В Конституции зафиксированы положения, которые являются программными для партии «Единая Россия». Это суверенитет и территориальная целостность страны, сохранение наших исторических духовных и нравственных ценностей, социальные обязательства нашего государства», – отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области