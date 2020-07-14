В Твери подведут итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок»

18 июля в 12 часов в «Доме поэзии Андрея Дементьева» в формате онлайн будут подведены итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». В этом году в нем приняли участие авторы из 50 регионов. В финал вышли стихотворцы из Мурманской, Архангельской, Липецкой, Тверской областей, Забайкальского края, Воронежа, Санкт-Петербурга, а также Донецкой Народной Республики.

Традиция проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» заложена Лауреатом Государственной премии СССР, почётным гражданином Твери и Тверской области, поэтом Андреем Дементьевым. Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что конкурс служит мастерской для творческого поиска и профессионального роста талантливых мастеров слова. Не случайно в регионе учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов.

Среди членов жюри IV конкурса «Зелёный листок» председатель редакционного совета «Литературной газеты», известный писатель Юрий Поляков; доцент Литературного института, поэт Геннадий Красников; критик, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский; ректор Литературного института, писатель, публицист Алексей Варламов; Российский государственный деятель, поэт, автор популярных песен Джахан Поллыева и другие.

В Доме поэзии впервые назовут победителей конкурса в формате онлайн. Молодых поэтов ждут награды и специальные призы – бронзовые статуэтки «Зеленый листок» работы Народного художника России, скульптора Андрея Ковальчука. Победители получат право на публикацию в поэтическом сборнике «Зеленый листок».

Трансляция пройдёт на платформе Zoom. Полная информация о том, как принять участие в церемонии награждения, размещена на сайте Дома поэзии: dompoezii-tver.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области