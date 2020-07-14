В Тверской области по национальному проекту «Экология» реконструируют водозабор в Ржеве и очистные сооружения в Городне и Торжке

Финансирование работ по реконструкции водозаборов в Ржеве, модернизации очистных сооружений в Конаковском районе и Торжке обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 14 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Реализация национального проекта позволит улучшить экосистему региона. Первоочередные задачи – сроки и качество выполнения всех работ», – считает Игорь Руденя.

В 2020-2022 годах в рамках национального проекта «Экология» запланирована реконструкция водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая городскую систему подготовки питьевой воды. На эти цели направят более 1 млрд рублей областных и федеральных средств.

При бюджетной поддержке Москвы предусмотрена реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от поселка Радченко Конаковского района. Общее финансирование работ на 2020-2021 годы составляет свыше 224,2 млн рублей. Свыше 359,5 млн рублей бюджетных средств также выделят на реконструкцию в 2020-2021 годах очистных сооружений в Торжке.

Ключевая задача проекта «Оздоровление Волги» – снизить сброс загрязнённых сточных вод в реку. Для этого до 2024 года запланировано строительство и реконструкция 8 очистных сооружений и систем водоотведения в 7 муниципалитетах.

Один из проектов, реализация которого уже идет и продлится до 2021 года – модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери протяжённостью 7500 метров. Также в Твери до 2022 года будет проведена реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений. На эти цели направят более 1,1 млрд рублей.

По проекту «Чистая вода» до 2024 года на территории Верхневолжья построят и реконструируют 18 объектов питьевого водоснабжения. Главная цель – обеспечить качественной питьевой водой население Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области