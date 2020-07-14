Тверской области выплату на детей в возрасте от 16 до 18 лет предоставят повторно без подачи заявления

В Тверской области выплату на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно предоставят повторно. При этом тем, кто стал получателем первой выплаты, не нужно будет вновь подавать заявление – средства будет начислены автоматически. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 14 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Региональная мера введена с 1 июля 2020 года по инициативе Игоря Рудени в дополнение к федеральному пакету мер поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса.

Уже поступило 5830 заявлений от жителей Тверской области на предоставление единовременной денежной выплаты на детей от 16 до 18 лет. Тверская область – один из немногих субъектов страны, где осуществляется такая выплата. Поддержка предусмотрена для более 30 тысяч детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно. Общее финансирование на эти цели составляет свыше 101 млн рублей. Такой же объем заложен и на предоставление повторной выплаты, которая будет начислена в августе тем, кто получил поддержку в июле.

Получить финансовую помощь может один из родителей или законный представитель ребенка на детей, родившихся в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. А также самостоятельно 18-летний гражданин, в том числе оставшийся без попечения родителей, родившийся с 1 января по 1 июля 2002 года включительно. Каждый из них должен являться гражданином Российской Федерации, быть зарегистрированным и проживать на территории Тверской области не менее пяти лет.На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года, распространяется федеральная выплата.

3000 рублей областной поддержки предоставляется на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей (в том числе из семьи опекуна), а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста. 5 000 рублей – на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста.

Для предоставления региональной выплаты необходимо до 1 октября 2020 года обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любой филиал МФЦ.

Требуется следующий пакет документов:

- заявление о назначении единовременной денежной выплаты на ребенка (детей). Форма заявления отличается в зависимости от возраста ребенка (совершеннолетний или нет). Отправить его можно по почте или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

- копию паспорта гражданина РФ либо другого документа, удостоверяющего личность.

- копия паспорта ребенка.

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя или законного представителя (в случае подачи заявления родителем или опекуном).

Желательно также предоставить копии свидетельства о рождении ребенка, удостоверения многодетной семьи (при наличии), в том числе и для обращения совершеннолетнего гражданина, справки о пребывании в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо в семье опекуна (для обращения совершеннолетнего гражданина).

Также подать заявку можно через портал Госуслуги. На сегодняшний день это наиболее востребованный способ подачи заявления, им уже воспользовались более 3200 человек.

Датой приема заявления считается дата его регистрации. На оформление и проверку документов предусмотрена 1 неделя. В итоге принимается решение о назначении единовременной выплаты.

В случае положительного решения заявителю в течение рабочего дня поступит сообщение по телефону или через Единый портал в электронном виде. Единовременная выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Пресс-служба Правительства Тверской области