В Тверской области арендодателям торговых центров площадью более 1000 кв. метров возместят недополученные из-за коронавируса доходы

В Тверской области арендодателям крупных торговых центров, снизившим для предпринимателей стоимость аренды во 2 квартале 2020 года, возместят недополученные доходы. Решение принято на заседании областного Правительства, которое 14 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Это 9 организаций, которые являются плательщиками налога на имущество. Принято решение о компенсации четверти заплаченных ими налогов по итогам 2019 года. Соответственно, должно быть подтверждение, что владельцы торговых комплексов снизили или отменили платежи своим арендаторам – представителям малого и среднего бизнеса. Мы компенсируем часть этих средств – всего это более 21 млн рублей», – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам обсуждения вопроса на заседании регионального Правительства.

Игорь Руденя подчеркнул – эта мера обеспечит поддержку арендодателей и арендаторов в сложившихся из-за пандемии коронавируса экономических условиях, позволит сохранить налоговые поступления в бюджет.

Субсидия составит 25% от налога на имущество организаций, уплаченного арендодателями за 2019 год. Поддержку смогут получить владельцы торговых центров площадью более 1000 кв. м, которые являются плательщиками налога на имущество.

Также среди условий предоставления субсидии: арендная плата должна быть снижена не менее чем для 50% от общего числа арендаторов ТЦ, причем во 2 квартале снижение платы должно составлять более 50%. На региональном уровне в связи с пандемией коронавируса принят ряд мер по обеспечению стабильности экономической ситуации в Тверской области. Решением Губернатора Игоря Рудени реализовано несколько пакетов по поддержке предприятий и предпринимателей Верхневолжья. Объём государственной поддержки экономики в этот период превысил 3,6 млрд рублей.

Общий пакет включает 30 федеральных и региональных мер господдержки. В их числе – прямая безвозмездная финансовая помощь государства на первоочередные нужды в размере одного МРОТ (12 130 рублей) – на одного сотрудника, кредиты по ставке 0% на зарплату работникам и по ставке 2% на поддержку занятости. Кроме того, это льготные займы на пополнение оборотных средств и выпуск продукции, отсрочка арендных платежей, увеличение субсидирования в туризме, сельском и лесном хозяйстве, налоговые преференции.

Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области