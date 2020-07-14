Почти 2000 новых мест введено в школах Тверской области в рамках сокращения двухсменного режима обучения

В Тверской области с 2016 года создано 1923 новых учебных места в 31 школе, расположенной в 10 муниципалитетах региона. Ликвидация двухсменного обучения в образовательных организациях Верхневолжья обсуждалась на заседании областного Правительства, которое 14 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Достаточно уверенно идет этот процесс в регионе, но считаю – нужно добавить динамики. Особенно актуален вопрос для Твери. Надеемся, что уже в этом году достигнем существенных улучшений. В 2021 году планируем ввести несколько крупных объектов в Твери. Таким образом, предполагаем существенно снизить процент детей, обучающихся во вторую смену», – прокомментировал тему журналистам Игорь Руденя по итогам заседания областного Правительства.

В настоящее время 8,8% школьников в регионе учатся во вторую смену при среднем показателе по Российской Федерации 13,2%.

Помимо открытия новых школ дополнительные учебные места создаются за счет капремонта и приобретения оборудования в образовательных организациях. Так в 2020 году при областной поддержке в 4 действующих школах будет создано 160 новых мест, в 2021-м - еще 50 учебных мест.

Всего в Тверской области до 2023 года в рамках национального проекта «Образование» создадут дополнительно 5,6 тыс. учебных мест.

В прошлом году в Твери введены две новые школы в микрорайонах «Юность» и «Брусилово» в общей сложности на 1784 места, в 2021 году запланировано открытие учреждения на 1224 места в микрорайоне «Радужный» Твери. Еще одну школу на 1224 места предполагается ввести к 2022 году в микрорайоне «Южный», а в 2023 году – открыть новое учреждение в сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области