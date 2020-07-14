В Тверской области в 2020 году на 1563 га увеличены посевные площади под яровые культуры

Ход сезонных сельскохозяйственных работ в Верхневолжье рассмотрен 14 июля на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. Агропромышленный комплекс региона демонстрирует положительную динамику развития.

«Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, за последние годы отечественный АПК набрал опережающие темпы развития и укрепляет свои позиции как современная отрасль экономики с хорошим потенциалом роста. В Тверской области, благодаря активной работе сотрудников и предприятий агропромышленного комплекса, сельское хозяйство также демонстрирует положительную динамику развития», – отметил Игорь Руденя.

В 2019-м году системные меры государственной поддержки федерального и регионального уровня и реализация инвестиционных проектов позволили обеспечить в Верхневолжье устойчивую динамику производства сельскохозяйственной продукции. Темпы роста увеличились в 2,5 раза, по сравнению с 2018-м годом, и составили 7,2%. Основной вклад в достижение положительных результатов традиционно внесло растениеводство, где рост превысил 33%. В частности, значительно увеличились объёмы производства зерна, картофеля и льноволокна.

В текущем году прогнозируется сохранение этих тенденций. По словам Губернатора Игоря Рудени, сельское хозяйство и пищевая промышленность имеют хороший потенциал для дальнейшего развития.

«Наиболее актуальной остаётся задача ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения. По итогам текущего года необходимо обеспечить рост площади обрабатываемых земель на всей территории Тверской области», – поставил задачу глава региона, подчеркнув, что это касается и ярового, и озимого сева.

По итогам ярового сева в Тверской области в 2020 году посевные площади увеличены на 1563 га. Сев озимых культур, по прогнозу, вырастет на 4,7 тыс. га.

Губернатор дал поручение региональным Министерствам сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений, а также региональной политики совместно с главами муниципальных образований провести индивидуальную работу с сельскохозяйственными предприятиями и собственниками земель. Кроме того, проанализировать реестр владельцев земель сельхозназначения и во взаимодействии с федеральным Россельхознадзором усилить земельный контроль, повысить качество администрирования земель сельхозназначения.

Игорь Руденя подчеркнул, что, помимо ввода земель в оборот, особого внимания требуют развитие льноводства, подготовка квалифицированных кадров для АПК, развитие малых форм хозяйствования, поддержка товаропроизводителей в организации сбыта продукции через торговые сети и ярмарочную торговлю.

Также на заседании Губернатор поручил профильным министерствам доработать региональную программу развития льноводства, акцентировав внимание на показателях не только производства, но и переработки льноволокна.

Пресс-служба Правительства Тверской области