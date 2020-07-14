В Тверской области пополняется парк спецтехники и контейнеров для вывоза ТКО

В Тверской области продолжается закупка спецтехники и контейнеров для обеспечения своевременной уборки твердых коммунальных отходов на территории Верхневолжья. Региональным оператором ООО «Тверьспецавтохозяйство» приобретено 5 единиц техники – три машины предназначены для вывоза мусора и две – металла.

Новые правила обращения с ТКО заработали в Тверской области с 1 января 2019 года.

«Целевой задачей национального проекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Новые машины для вывоза мусора направлены в Осташков и Московский район Твери. Металловозы будут обслуживать Тверь, Калининский и Конаковский районы. Прежде всего они будут задействованы для более оперативного решения вопросов по вывозу крупногабаритных отходов и несанкционированных свалок. Только на этой неделе в Твери и Калининском районе запланирована ликвидация трех свалок – в Комсомольской роще и деревнях Копылево и Дмитровское. Предварительный общий объем – более 50 кубометров (или 10 тонн).

Напомним: в прошлом году начался активный процесс ликвидации свалок в тверском регионе. Было зарегистрировано более 900 мест несанкционированного складирования отходов. По итогам 2019 года в области убрано около 300 таких мест, в том числе 150 - силами регионального оператора.

На сегодняшний день на территории Тверской области выявлено более 700 мест несанкционированного размещения отходов – прежде всего это лесные массивы вблизи населенных пунктов и съезды с федеральных и городских трасс.

Информация о местах размещения свалок поступает в ООО ТСАХ от администраций сельских поселений, Природоохранной прокуратуры, общественников и неравнодушных жителей региона. Отправить ее можно, воспользовавшись кнопкой на нашем сайте «Сообщить о проблеме», мобильным приложением ТСАХ либо написать в личных сообщениях в группы Тверьспецавтохозяйства в соцсетях.

В регионе продолжается также поставка контейнеров в районы. За последний месяц партия емкостей для сбора ТКО поступила в Рамешковский, Жарковский, Весьегонский, Удомельский и Максатихинский районы. Только в этом году во все муниципалитеты области региональным оператором было направлено более 4 000 контейнеров. На данный момент идет их расстановка. В том числе системой контейнерного сбора ТКО охватывается все больше небольших населенных пунктов.

До начала реформы по обращению с ТКО охват населения Тверской области услугой по вывозу отходов составлял около 70%. Из ряда населенных пунктов, в основном удаленных, отходы не транспортировались. Сейчас уже 90% населения доступна услуга по вывозу ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области